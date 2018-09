Charlize Theron dejó de lado por un momento su trabajo para disfrutar como una niña de sus vacaciones junto a sus dos peques, Jackson, de 6 años, y la pequeña August, de 2. Sin separarse ni un momento de su pamela de paja y su camiseta negra, la 'celebrity' vivió un día entregada a su papel favorito, el de madre: “La adopción siempre fue mi primera opción, incluso cuando tenía pareja”, explica sobre su instinto maternal. Y no tiene novio conocido desde que rompió con Sean Penn, pero no le falta ayuda con sus peques, pues siempre cuenta con su madre, Gelda: “Soy muy afortunada de tenerla, sin ella me sentiría muy sola”, asegura orgullosa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Para evitar tener problemas con su blanquísima piel, la actriz no se quitó la camiseta durante su baño.

Agencias

Se lo pasaron como nunca jugando con colchonetas en el mar. ¡Mamá es una todoterreno!

Agencias

A Jackson, el hijo mayor de Theron, le gusta vestir ropa más femenina, y la actriz tiene claro que su peque sabe cómo se siente.