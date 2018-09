Hola a todos! Estoy muy feliz de compartir con ustedes la portada de mi nuevo álbum “Deseo” que saldrá el próximo 14 de septiembre!! Hi everyone! I am so happy to share the cover of my new album “Deseo” out on September 14th. 😁💥🎧💃👊 #cantwait #deseo #newmusicsoon #paurubio #countdown #happiness

A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio) on Sep 3, 2018 at 11:06am PDT