En la meca del cine de Hollywood hay actores y actores y luego está el canadiense Keanu Reeves. Y es que, recientemente, ha salido a luz la faceta más desconocida del intérprete. Y no, no nos referimos a que Keanu, bueno su doble mejor dicho, se haya recorrido las calles de Nueva York montando en un caballo en motivo de la tercera entrega de la película 'John Wick'. Sino que, fuera de la gran pantalla, y en su círculo más intimo y personal, Keanu presume de una faceta solidaria que bien se merece un Oscar honorífico. Aunque, lo mejor de todo es que Keanu no quiere ser reconocido por su labor humanitaria y prefiere llevarlo todo de escondidas, ¿de qué se trata?

El protagonista de 'Matrix' está volcado, nada más y nada menos, que con ayudar a los más pequeños en su lucha contra el cáncer. ¿No os parece de lo más adorable? Pero no os creáis que es una lucha cualquiera, sino que el actor tiene su propia fundación, con la que ayuda con su millonario patrimonio a los niños en su batalla contra dicha enfermedad, y varias asociaciones que investigan cómo terminar, de una vez por todas, con el cáncer. ¡Ah! Y lo mejor de todo es que ni la fundación, ni las asociaciones llevan su nombre porque Keanu quiere mantenerse en el más estricto anonimato.

Una labor social que no le viene de nuevas al actor. Y es que el intérprete tuvo que lidiar desde temprana edad con la leucemia que le detectaron a su hermana. Por eso, y ahora que ella está plenamente recuperada, el actor ha querido coger conciencia y se ha dispuesto a ayudar a todos los niños, habidos y por haber, para que corran la misma suerte que su hermana y puedan superar tan indeseable enfermedad. Ahora que sabemos esto, no podemos hacer más que morirnos de amor por Keanu.