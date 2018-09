Ana Matamoros ha decidido pasar por el quirófano para decir adiós a uno de sus complejos: el tamaño de su pecho. Ha sido ella misma la encargada de explicar la razón de su decisión: "No me voy a poner, me voy a quitar y colocar". Anita ha aclarado que a pesar de que es demasiado 'joven' para hacerlo, ha optado por adelantar la operación a la edad recomendada. "Me dijeron que hasta los 21 no lo podía hacer... Pero así ya me lo quito de encima", aclaró en sus redes sociales. Después de someterse a la intervención, Anita ha querido compartir con todos sus seguidores cómo ha vivido todo el proceso.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

El momento más duro para Anita fue el previo a la operación, pues tenía prohibido comer o beber, algo que no llevó bien, especialmente cuando le comunicaron que todo se alargaba.

Instagram

"Se ha retrasado la operación, y llevo un día sin comer ni beber porque tengo que estar en ayunas y no puedo más", afirmaba con resignación. Con más entusiasmo agradecía a todos el amor mostrado. "Gracias a todos por vuestro apoyo, sois lo más", comentaba.

Instagram

Finalmente, y tras ver cumplido su suño de reducir el pecho, Ana aparecía en sus redes sociales, feliz, vendada y contenta: "Está todo fenomenal", decía con una sonrisa Ana.

Javier Tudela, además, informaba de que Anita debería permanecer en reposo en el centro médico. "Se tiene que quedar un día de reposo", explicaba a la salida de la clínica.

Gtres

La familia de Anita, por su parte, se ha mostrado unida y dispuesta a darle todo el apoyo a la 'influencer'. Y prueba de ello es que Anita acudió a la clínica acompañada de su mAdre, Makoke, quien está feliz por su hija. "Apoyo a mi hija en su operación, que durará una hora y media", declaró Makoke a su llegada.

Gtres

Quienes tampoco han faltado han sido Javier Tudela y Kiko Matamoros. "Está bien, contenta, adormilada y todo ha salido bien", ha informado el hermano de Anita, Javier.