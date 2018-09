Parece que la empresaria Khloé Kardashian quería coger color en las cálidas playas del Cabo de San Lucas en México. La socialité, de 34 años, ha decidido dejar atrás su ajetreada vida de la ciudad para desconectar, y que mejor que unos días de relax, muy necesarios, debido a la gran cantidad de trabajo que suele tener a diario (nótese la ironía), junto a su pareja, el jugador de baloncesto, Tristan Thompson. Tras sólo cuatro meses después de dar a luz a su primera hija, True Thompson, la hermanísima de Kim Kardashian se ha recuperado a las mil maravillas. Sino se lo creen muy atentos a las fotos de su jornada playera...

Nadie diría que acaba de ser mamá, la joven presume de un cuerpazo de escándalo en las paradisiacas playas de México. Con un bañador marrón muy ajustado y un pareo de 'animal print' muy salvaje, Khloé lució unas poderosas curvas convirtiéndose en la envidia de cualquier bañista. Si es que la herencia Kardashian (y el bisturí también, para que nos vamos a engañar) hace milagros.

Los tortolitos son la pareja perfecta, aunque la pequeña pillada que le hicieron al jugador de baloncesto Tristan Thompson durante una salida en la que lo vieron en actitud muy cariñosa con tres jóvenes que no era Khloé, hizo tambalear los cimientos de su relación. No obstante, parece que a pesar de la crisis sufrida por la difusión de estas imágenes, la joven decidió apostar por el amor que tiene por Tompshon y no darle credibilidad a lo que se muestra en el vídeo. De hecho, sus muestras de cariño (y pasión) en las redes sociales son constantes.

Tanto para Khloé como para Tristan lo primero es la estabilidad de su hija, True Thompson. Seguramente por eso decidieron darse una nueva oportunidad. Khloé nunca pierde la ocasión de presumir de su pequeña en las redes sociales con la que pasa el mayor tiempo posible.

Estos días de descanso en las cristalina playas de México fueron como una segunda luna de miel para la Kardashian y Thompson que derrochó fuego por todas partes. La crisis de pareja parece totalmente olvidada (o, por lo menos, eso nos quieren hacer ver).