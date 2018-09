¿Os acordáis de Loli Álvarez cual momia desvelando en ‘Crónicas marcianas’ el resultado de sus operaciones estéticas? A falta de aquellos ‘frikis’ que llenaban la parrilla de Telecinco con sus ocurrencias, la cadena de Fuencarral ha ocupado su hueco con las idas y venidas de los colaboradores de ‘Sálvame’, erigiéndose Carmen Borrego como la nueva Loli. Que las miembros del clan Campos se prestaran a protagonizar un docureality llamó en su día especialmente la atención, pero el sainete está llegando a unas cotas inimaginables… La hija menor de María Teresa Campos ha cumplido su palabra de pasar por el quirófano para operarse el rostro al mismo tiempo que permitía a las cámaras del programa captar el antes, el durante y el después.

A la espera de conocer el resultado final en el último capítulo de ‘Las Campos’, que se emitirá el próximo miércoles 12 de septiembre, Telecinco ha lanzado un avance en el que podemos escuchar y ver a la ‘nueva’ Carmen. Bueno, más bien contemplar a la colaboradora ataviada de arriba abajo con todos los complementos posibles y luciendo una poco favorecedora faja postoperatoria. “Estoy bien, estoy molesta pero sobre todo estoy asustada”, confiesa la colaboradora en sus primeras palabras tras la operación.

“No he conseguido todavía verme. Paso por un espejo y voy de lado. Es más, el cirujano me ha dicho que de momento no me mire porque en este tipo de operaciones es mejor esperar a que uno se deshinche y los hematomas bajen. Me puedo traumatizar si me miro”, señala la hermana de Terelu.

Tras contar que la gente se queda alucinada al verla, Borrego amenaza con volver a las andadas: “Ahora mismo, si por voluntad propia me tuviera que meter en el quirófano, no lo haría. Pero claro, no me visto. Espero verme sin papada, porque es algo que para mí es importantísimo. Llevo años de mi vida, pero desde muy joven, que no me gusta nada mi papada. […] Creo que cuando me vea voy a ser muy feliz. Como me vea bien, en primavera me meto y me hago la liposucción. Esto es todo empezar. Si lo hubiera pensado bien, me lo hubiera hecho todo del tirón”.

El el breve avance, bautizado como ‘Tic-tac Cambio Radical’, comenzó rememorando el momento en el que Carmen, aprovechando su estancia en Miami, acudió a un especialista para escuchar la primera opinión sobre su operación de cuello. Tras pensárselo mucho, Borrego se ha puesto en manos del doctor Javier Benito, quien parece estar especialmente orgulloso del trabajo realizado. “La he dejado mejor que cuando tenía 20 años”, asegura el especialista.

Eso sí, también reconoce que Carmen no ha sido precisamente su clienta más fácil de tratar… “Se descontroló todo un poco, casi nos pegó a los médicos... Estuvimos así un rato hasta que le dimos tranquilizantes y subió a la habitación, donde no paraba de decir "me he portado mal, ¿a quién he pegado?”, recuerda.

Por su parte, María Teresa Campos, quien ha estado muy pendiente porque todo saliera bien, tuvo que hacer todo lo posible por tranquilizar a su hija. “He vivido su operación intentando que estuviese tranquila”, dice la presentadora. “ella estaba muy angustiada y muy nerviosa, le tenía miedo a la anestesia, miedo a que saliese mal...”.