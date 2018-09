Poco a poco se va perfilando la lista definitiva de celebrities que participarán en ‘GH VIP 6’, siendo Makoke una de las últimas confirmadas por parte de la organización del programa. Tras años de rumores, la esposa de Kiko Matamoros ha aceptado el reto de encerrarse en la casa de Guadalix de la Sierra con tal de conquistar a la audiencia y llevarse consigo el preciado maletín. Por si fuera poco, lo hace en un momento en el que su nombre se encuentra en el ojo del huracán gracias a su reciente separación del colaborador de ‘Sálvame’, quien fuera su pareja durante las últimas dos décadas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tiene tantas ganas de entrar en la casa que ya está en Guadalix esperando. 😅 ¡@Makoke_, nueva concursante oficial de #GHVIP6! 👏👏👏 #MakokeGHVIP pic.twitter.com/3d7P3KhRCi — Gran Hermano (@ghoficial) September 3, 2018

Nada más saltar la noticia de la entrada de Makoke en ‘GH VIP’, ‘Sálvame’ ha querido hablar con Matamoros para conocer su opinión al respecto. “Me alegro muchísimo, le deseo mucha suerte. Además, estoy seguro de que lo va a hacer estupendamente bien”, declaró el contertulio con la voz especialmente ronca.

Tras confesar que siguen en contacto, Matamoros se defiende de las acusaciones de aquellos que piensan que el tema de su divorcio es un montaje para engordar el caché de su expareja en el reality. “Que digan lo que quieran, que digan idioteces que están en su línea. Es parte de su trabajo, mentir”, aseguró visiblemente molesto.

A la pregunta de dónde está él viviendo, tras quedarse Makoke en la casa que compartían en La Finca, el colaborador reconoce que está disfrutando de una etapa en su vida de lo más nómada… “He estado mucho tiempo fuera. De Las Palmas llegué ayer y en breve me voy a Málaga otros días. Luego me voy a Tarifa…”.

Telecinco

Sobre las comprometidas imágenes que se dice que hay de él y que le han llevado a enfrentarse con Lydia Lozano, Matamoros no tiene mucho que decir. “Ya dije que esto me parece una imbecilidad. Son unas imágenes que estoy en la barra tomándome una copa con el dueño del local. ¡Ya ves tú el miedo que me dan y el daño que me hacen!”, aseguró. “Lydia me ha traicionado o, al menos, lo ha intentado”.

Eso sí, Kiko quiso dejar claro que no entró en ninguna habitación del luminoso local, tal y como se ha insinuado. “Yo estuve allí media horita, tomándome una copa en la barra, y ya está”. ¡Esta familia no termina un culebrón y ya está metido en otro!

Pero volviendo a la entrada de Makoke en la casa de ‘GH’, la propia protagonista se ha hecho eco de la noticia a través de sus redes sociales. “Y me voy... con ilusión y muchas ganas de mostraros como soy, me atrevo a entrar en la casa de @ghoficial. Estoy preparada y deseando vivir esta aventura única #makokeghvip”, reza su comentario en Instagram. Precisamente, la red social desde la que ha dejado de seguir al que fuera su pareja... ¿Estarán ya en un punto de no retorno?