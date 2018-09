Olivia Culpo y Devon Windsor suben la temperatura en Miami

Desde que se conocieran hace unos años en las pasarelas, Olivia Culpo y Devon Windsor se han vuelto inseparables. Hace unos días las vimos lucir cuerpazo ante la atenta mirada de los bañistas en las playas de Miami. Las dos modelos y amigas revolucionaron las playas de Miami con sus provocativos bikinis. Devon, con bikini rojo y Olivia, en nude de la firma Are You Am I (120 €), demostraron por qué son dignas de acaparar las portadas de las revistas de moda. Las dos amigas tenían mucho que celebrar: Olivia, el próximo estreno del filme 'Reprisal' , donde comparte cartelera con Bruce Willis; y el ángel de Victoria’s Secret, su compromiso con Jonathan Barbara.

Gtres

Dispuestas a sofocar los calores del verano en el mar, Olviia y Devon se sumergieron en el agua, demostrando que tienen una retaguardia de impresión.

Gtres

Aunque para imagen impactante las 'pintas' con las que se pasearon por la playa, con las joyas, los bolsos, y la ropa a cuestas. Y es que, ¿no tenían un bolsito más grande en el que meter todos sus bártulos?