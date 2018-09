Kiko Matamoros y Makoke han puesto fin a su relación, eso está claro. Pero parece que la historia que conocíamos hasta ahora ha dado un giro de 180º. ¿El motivo? Una información que ha recibido María Patiño: "Después de la posibilidad que he tenido de enterarme de qué ha ocurrido en esa casa, me atrevo a afirmar que Makoke es más víctima de lo que pensaba", y asegura que Kiko está provocando "situaciones lamentables". La presentadora cree que la imagen que tanto ella como los hijos de Kiko tienen de Makoke es "culpa" de su todavía marido; "Makoke ha sido víctima de tu cinismo y has vendido una imagen de ella a tus hijos y a nosotros distinta de la realidad", y es que asegura que los motivos de su separación va más allá de lo que sabemos.

Asegura que el último año de relación, Matamoros "no solo no ha estado a la altura", sino que ha sido "muy cínico" contado los motivos: "Lo único que ha contado de verdad es que es el culpable".

"Kiko no ha respetado en absoluto a Makoke este último año", ha dicho Patiño aclarando que no se refiere a deslealtades. En el último año de relación, Makoke "era un mueble de su casa, tuve la oportunidad de conocer de primera mano las circunstancias del matrimonio y está muy bien el ‘yo tengo la culpa’, pero si Makoke cuenta en ‘Gran Hermano VIP’ la mitad de las situaciones que ha vivido, nos va a sorprender".

Y es precisamente ahí, en 'Gran Hermano VIP', donde quizá sepamos mucho más de este divorcio. ¿Hablará Makoke de los verdaderos motivos de su ruptura? ¿Es cierto que Kiko no cuidó su relación? María Patiño tiene claro que después de saber lo que sabe, cree que se mantuvieron unidos por la persona que tienen en común, Anita Matamoros, si no la relación se habría roto mucho antes. Y lo más fuerte de todo es que "la persona que me puso en pista en todo esto fue Terelu Campos", o sea que su compañera también estaría al tanto de toda esta historia.