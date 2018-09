Si hace unos días Sofía Suescun mandaba "a la mierda" a Alejandro Albalá cuando ésta aseguraba en 'Sábado Deluxe' que él le había pedido matrimonio y él entraba en directo por teléfono para desmentir a su propia novia, ahora parece que la cosa entre los tortolitos va algo mejor. Después de hablar largo y tendido del rifirrafe que protagonizaron ante toda España el fin de semana, ahora Alejandro y Sofía vuelven a estar tan bien como siempre, han vuelto a hablar de boda, ¡y ahora con más contundencia que antes! Al parecer, los dos habían hablado de matrimonio como quien no quiere la cosa, pero ahora el tema está cogiendo fuerza...

De hecho, fue el aspirante a piloto de aviones el que quiso zanjar el tema este miércoles en 'Ya es mediodía' en una conversación con Sonsoles Ónega y Miguel Temprano: "Yo creo que todavía no, pero en un futuro, antes o después, yo creo que sí", señalaba Alejandro.

¿Pero ha habido pedida de mano ya o todavía no, que es lo que nos interesa y nos tenía en ascuas? "No hay ninguna propuesta, ni por su parte ni por la mía", negó Alejandro para no dejar lugar a dudas, desmintiendo a su chica (de nuevo) y pasándose por el forro lo que dijo Maite Galdeano el fin de semana: "Sólo hay una persona que se va a casar con Sofía Suescun... y esa es Maite Galdeano", afirmó la ex gran hermana desde su casa, vestida de novia ante la cara de sorpresa y vergüenza ajena de su hija.

Eso sí, tampoco nos podemos dormir en los laureles, porque Alejandro debe de estar a puntito de caramelo en cuando a la pedida: "Lo hemos hablado mucho y más tarde o más temprano se hará. Igual más temprano, seguro...", afirmó. ¿Habrá boda antes de final de año? ¿Le hará sombra a la de Chiara Ferragni y Fedez? Ya sólo nos queda preguntarnos: '¿y el anillo pa' cuándo?'.