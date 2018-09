Todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Es una frase muy de abuela, pero que en este caso se puede aplicar a la tensa situación que estaban viviendo Mila Ximénez y Belén Esteban desde que saltó la noticia de que Belén Esteban pasará por el altar con su chico, Miguel Marcos. Mila se mostró muy molesta (aunque diga que no, pero eso se nota) con la que creía su amiga y compañera al enterarse de su enlace por filtraciones y no por la protagonista, pero lo cierto es que ambas ya han hablado y se han entendido a la perfección. ¿Cómo se han reconciliado? Pues eso es lo que ha desvelado ahora la propia Mila.

"Belén estuvo súper generosa y lo entendió (el mosqueo). Además, fui con María (Patiño), que la llevé por delante para que hiciera de escudo humano, y como María es tan emotiva, se le olvidó en seguida", empezó contando Mila.

Pasado el primer mal trago del encontronazo, prosiguió, ambas ya mucho menos tensas: "Luego ella a mí me lo explicó y lo entendí. No es que me hubiera molestado, pero me había dolido no enterarme de algo que yo llevo esperando tanto tiempo. Aunque la que más se enfadó conmigo fue la madre de Belén, de todas formas", señaló entre risas, y es que Belén ya ha confirmado que prefería que fuera una sorpresa para todos, aunque la noticia de su boda saltó antes de tiempo en todos los medios de comunicación y no pudo ser.

María Patiño explicó que su reunión en casa de Belén había sido por petición de la futura novia, que quiso juntar a varios de sus compañeros de trabajo para explicarles por qué no les había querido decir nada, y con todo ello, se acabó el mal rollo: "Yo, por lo que entendí ayer, es que ella quería dar explicaciones a las personas que ella quería. No me sorprendió nada, por ejemplo que Paz no viniese, pero yo sé que a Lydia se lo dijo; también se lo dijo a Terelu, que no pudo venir; a Mila, a mí y a Kiko Hernández", apostilló.

Lo que más nos llama la atención, sin embargo, es que no llamara a Paz, pero Belén ya avisó en 2016 de que ni la humorista ni Kiko Matamoros estarían invitados cuando se casara... y Paz, como es lógico, se mostró de lo más dolida con ella.