El actor estadounidense Ben Affleck ha vuelto a recaer por tercera vez a sus adicciones con el alcohol y se encuentra en pleno proceso de rehabilitación. Una recuperación que inició a finales del pasado mes de agosto, cuando su ex mujer, la también actriz Jennifer Garner, le llevó hasta el centro de desintoxicación, The Canyons, en Malibú. Desde entonces, el actor se ha tomado muy en serio su tratamiento y parece que evoluciona favorablemente. Tanto es así que incluso los médicos del centro le han permitido a Ben hacer algo que muy pocas personas ingresadas también pueden hacer, ¿de qué se trata?

El protagonista de Batman ya puede disfrutar de su casa. Así, tal cual. Ben Affleck ya tiene permiso para salir del centro donde se encuentra ingresado, siempre y cuando vaya acompañado por un terapeuta. Pero, ¿qué hace el actor cuando pisa de nuevo la calle? Pues Ben se va a sudar la gota gorda. ¡Toma ya! El actor está siguiendo una rutina de entrenamientos de lo más dura y los médicos, como parte de su proceso de recuperación, han acordado que el intérprete pueda escaparse a su casa durante varias horas, para encontrarse con su entrenador personal y darle fuerte a las pesas.

Pero durante estos días, Ben no solo se ha encontrado con su entrenador personal, sino que también se ha visto las caras con su ex mujer Jennifer Garner con quien, por cierto, ya tiene firmado un acuerdo de divorcio. Y es que la intérprete ha acudido al centro donde el actor está ingresado para realizar varias terapias de choque y tratar varios temas que la ex pareja parece aún no haber superado. Eso sí, a puerta cerrada. El caso es que estuvieron hablando sobre las mujeres con las que Ben había sido infiel a Jennifer y tan fuerte fue todo que ambos terminaron llorando a lágrima viva.

Ben Affleck recayó de nuevo en el alcohol tras romper con la productora del programa de televisión, 'Saturday Night Live', Lindsay Shookus. De hecho, tal fue el mazazo que se llevó el actor que se refugió en su casa de Los Ángeles durante varios días y no hizo nada más que beber. ¿Será esta recaída la definitiva?