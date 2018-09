Aurah Ruiz disfruta de sus últimos días de libertad antes de entrar en ‘GH VIP’. Desde que se anunciara su participación en el reality, la ex del futbolista Jesé Rodríguez y madre de su hijo Nyan, a través de muchos frentes, ha tenido que soportar un sinfín de críticas, entre ellas, del entorno de su ex. Mucha gente no entiende cómo es capaz de separarse de su hijo enfermo para encerrarse en la casa de Guadalix, acusándola de no importarle nada más en la vida que la fama y el dinero. Cansada de esta situación, la expretendienta de ‘MYHYV’ ha vuelto a defender que entra en ‘GH VIP’ para poder sufragar los gastos médicos de su hijo.

A través de Instagram Stories, la joven ha mostrado las facturas del tratamiento que debe llevar el pequeño, de poco más de un año. De esta manera, la que fuera novia de Kiko Rivera demuestra que tiene que gastarse 85 euros semanales para cuidar la salud de Nyan. “Estos son los sensores que mi hijo lleva y lo que vale un sensor a la semana. Esto es lo que me han costado 3 sensores que duran tres semanas”, explicaba mientras mostraba los 262 euros del total de la factura. “Para que luego me preguntéis por qué lo hago”, matizaba.

Aurah lleva meses lamentándose de que su ex no se ocupa lo suficiente de la manutención del hijo que tienen en común, por lo que tendría que correr ella con casi todos los gastos. ¿Y qué mejor manera que llenar las arcas de forma rápida y efectiva que pasando por algún reality?

Desde que Nyan naciera el pasado junio de 2017, la vida de Ruiz ha cambiado por completo, ya que su hijo tendrá que cargar toda su vida con la enfermedad congénita que padece y que se traduce en fuertes subidas y bajadas de glucosa en sangre. A mediados de agosto, Aurah rompía su silencio para hablar de la enfermedad y dejar claro que, a pesar de tener grandes fluctuaciones de glucosa, su hijo no sufre una simple diabetes. Es, según ella, “una enfermedad mucho más compleja y mucho más grave”.

Hace unos días, un amigo de Jesé concedió una entrevista a 'Look' y declaró que “para Jesé no fue una sorpresa que Aurah aceptara la oferta de 'GH VIP”, ya que, según este, el jugador tiene claro que la canaria solo busca fama y dinero. Unas declaraciones que no dudó Aurah en replicar a través de sus Stories:

“Visto lo visto, vive y deja vivir. Hace tiempo que me olvidé de ti, me encantaría que te preocuparas más de la persona que tenemos en común que de boicotear mi concurso. Ya que tú no te haces responsable de tus obligaciones, yo sí, voy a aprovechar mi momento para tener mejor vida con mi hijo. Deja de manejar a mis espaldas y da la cara. Céntrate en tu vida y arreglar la misma. Un beso Aladino, ya no soy tu Jazmín”.