¡Makoke le ha asestado un golpe mortal a Kiko Matamoros! Sabemos que suena un poco "agorero", pero es así: la colaboradora y modelo ha decidido que no quiere saber nada más de su ex pareja (aunque todavía marido), así que ha dado un paso adelante y cortar toda relación con él. A pesar de que Kiko aún siente un cariño especial por ella, y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones tras anunciarse su ruptura, la futura gran hermana VIP no parece sentir lo mismo, y ahora le ha dado donde más duele en el siglo XXI: le ha dejado de seguir en las redes sociales. ¡Ouch!



De hecho, no es difícil saberlo, porque nos hemos metido en su perfil de Instagram y ahí estaba: Kiko ya no está entre sus 'followings', aunque sí dos clubs de fans del colaborador:

¿La respuesta de Kiko? De momento, ninguna, porque él sí continúa siguiéndola en Instagram. ¿Dejará de hacerlo ahora que ella ha dado el primer paso? ¿O preferirá tenerla en su 'feed'? ¿Significará esto que él aún no ha pasado página?

Parece que es Makoke la que está poniendo espacio entre ellos, porque mientras él continúa defendiéndola (aunque eso le cueste discutir con sus compañeros en 'Sálvame'), ella hace todo lo posible para ni siquiera verse: de momento, han pasado las vacaciones por separado y, según apuntaba el portal Look, Makoke habría decidido "escabullirse" con su hijo, Javier Tudela, cuando se enteró de que Kiko estaba llegando a la clínica en la que Anita Matamoros -la hija que tienen en común- había sido intervenida de una reducción de pecho, para así no tener que verle.