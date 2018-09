Parece que no todo es malo en la vida de Kiko Matamoros: el colaborador de 'Sálvame' confirmaba hace unas semanas su separación de la que había sido su pareja durante 20 años (2 de ellos, casados), Makoke, y aunque él continúa teniéndole un cariño especial, parece que ella no siente lo mismo. Aún así, él no ceja en su empeño de intentar llevarse bien, pero Makoke sería la que está poniendo espacio entre los dos. A pesar de todo, y aunque en lo personal a Kiko ahora mismo le va regular, no son todo malas noticias para él, porque en lo profesional está remontando, y es que, según apunta el portal Bluper, ¡Kiko estará en la nueva temporada de 'Mujeres y hombres y viceversa'!

Aunque podríamos pensar que ahora que está soltero podría sentarse en el trono para encontrar pareja, lo cierto es que no está pensando en el amor ahora mismo, y menos con una separación tan reciente, pero sí se ve con ganas de ser asesor del amor, que es, según el citado medio, el puesto que le han ofrecido ¡y que él ya habría aceptado!

Se trata, así, de un movimiento por parte de la productora (Bulldog) para subir la audiencia, que ha sido una montaña rusa desde que el programa se mudara a las tardes de Cuatro. Y la cosa no acabaría ahí, porque ahora mismo, su hija Laura también está de asesora del amor en el 'dating show'. ¿Coincidirán? ¿O habrá decidido Laura Matamoros marcharse para dejar hueco a su padre como nuevo colaborador?

En breve sabremos más detalles, pero lo que está claro es que Kiko, a pesar de haber tenido varias relaciones con final infeliz, tiene mucho que aportar a los viceversos... aunque sólo sea para aconsejarles sobre lo que NO hacer con sus futuras parejas... ¡al fin y al cabo, de todo se aprende!