Si hace un mes Kourtney Kardashian y Younes Bendjima se decían 'hasta luego, Lucas', ahora la parejita vuelve a decirse lo mucho que se echan de menos. Y es cuando todos creían que no volverían a estar juntos, los tortolitos se han dejado ver esa semana, muy juntitos, en el interor de un coche conducido por Younes. El feliz reencuentro acabó con el antojo de Kourtney de comida oriental y, como Younes lo hace todo por ella: ¡Comida romántica en el coche para dos! La pareja paró en un restaurante de sushi en Malibú, donde se aprovisionó de todo tipo de delicias, según informó 'The Daily Mail'. Pero como las curvas de Kourtney no se mantienen solas, poco después decidieron acudir al burguer 'In´n´out'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y de postre... ¡fin de semana de diversión en la mansión de Kourtney! Fue una fuente cercana a la pareja la que confirmó que tras pasarse todo el fin de semana en Malibú, Younes y su chica favorita pudieron hacer balance de sus idas y venidas. "Kourtney habló con él y Younes dijo que no quería que la relación terminara y que sentía mucho lo ocurrido pero que todo fue un malentendido y nunca tuvo un romance con Jordan Ozuna".

Pero, ¿perdonó Kourtney a Younes y vuelven a estar juntos? Según la fuente: "No, pero hay una gran posibilidad que eso suceda. Ella no está interesada en nadie más y le ama".

Recordemos que la historia de Kourtney Kardashian y Younes Bendjima ha sido muy alocada desde que se inició hace dos años, siendo constantes las rupturas y reconciliaciones de la parejita. Una de las broncas más polémicas fue la que tuvieron cuando él le reprochó vía Instagram a ella que publicara fotos enseñando carne en sus redes sociales. No obstante, ella le perdonó y tan felices hasta su última separación, que fue en agosto, cuando Younes fue relacionado con la modelo Jordan Ozuma en México.

Así pues, ahora sólo falta esperar para ver cómo evoluciona esta loca relación que parece no entender nadie.