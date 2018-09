Desde que saliera de Honduras, Logan Sampedro no ha dejado de cambiar su imagen. Si al principio pudimos verle recuperar los kilos que había perdido durante su aventura en 'Supervivientes 2018' (llegó con 90 kilos y salió con 77), ahora ha decidido dar un paso más en su nuevo estilo. El finalista del concurso de Telecinco ha cortado por lo sano. Ha dicho adiós a esa melena que tanto le vimos lucir por la isla y que parecía ser su seña de identidad (no tanto como la de Sergio Carvajal, claro). Ahora Logan luce un pelito corto que no le sienta nada mal...

Aunque lo cierto es que las redes sociales están de lo más divididas, hay quien confiesa que le gustaba mucho más el Logan "de antes", que "iba más con su estilo", o que ahora es "normal y ha perdido el toque asalvajado". Sin embargo hay quien lo tiene claro; "Eres guapo te hagas lo que te hagas".

Y, ¿sabéis quién ha sido el artífice de tal cambio? Pues nada más y nada menos que su compañero y amiguísimo Sergio Carvajal. El que fuera, también, concursante de 'Supervivientes' se ha convertido en un "hermano" para Logan, y además de pasar tiempo juntos, no duda en ponerse en sus manos para un cambio tan radical como este... ¡Qué valor! Pero lo cierto es que al 'influencer' no se le da nada mal eso de las tijeras. El propio Logan lo ha confesado; "Ya era hora de cortar. Gracias a mi bro @sergiocarvajal7 por el corte y la foto", claro, ese fotón también es obra de Sergio, no podía ser de otra forma.

Ambos están ahora pasando unos días juntos en la ciudad de Sergio, Barcelona, donde han hecho reencuentro hasta con Adrián Rodríguez. ¡Lo que ha unido Supervivientes, que no lo separe nadie!

Pero, ¿a qué se debe tal cambio? Dicen que cambiar de 'look' es el principio para cambiar de vida... ¿Estará pensando Logan en dar un giro de 180º a su vida? ¿Tiene algún proyecto inesperado entre manos? ¿Quiere cortar con el pasado? De momento, lo último que sabemos de él son los rumores que le señalaban en una relación romántica con Romina Malaspina, su también compañera de edición, sin embargo ella misma se encargó de desmentirlo.