La ex concursante de 'Gran Hermano 17' y una de las más polémicas de su edición, Adara Molinero, ya está en su 17 semana de embarazo. Desde que saliera a la luz que espera un hijo junto al "hombre de su vida", el también ex gran hermano Hugo (ganador del 'revolution'), ambos se han mostrado orgullosos y deseos a través de las redes sociales. A pesar de los nervios típicos de una madre primeriza, Adara no se está privando de nada y está teniendo un embarazo de lo más normal, eso sí, momentos felices a la par que enfados, o triste por culpa de las hormonas, comer como si no hubiera un mañana con la excusa de tener que "comer por dos", tener antojos imposibles... Pero lo está viviendo con muchísima ilusión.

La pareja no deja de compartir su felicidad a través de las redes sociales, mismo medio que han utilizado para compartir la feliz noticia de que ya conocen el sexo de su bebé. Ya hace unos días, la propia Adara anunciaba que pronto conocería si es un niño o una niña, y hoy, por fin, lo ha confirmado. El bebé será... ¡Un niño!

Con una fotografía de su eco 4D, ha anunciado; "Mi hombrecito 😍❤️ que ganas de tenerte entre mis brazos! Ecografia 4D, por privado. Ya no aguantaba más sin saber lo que era. Semana 17 ❤️ te amo cosita de mamá".



No podía esperar a conocer el sexo del bebé y ha acudido a una clínica privada de Mallorca, ella misma lo ha contado con todo lujo de detalles a través de la red. Además, ha aprovechado sus 'stories' de Instagram para escribir (hasta en ocho ocasiones); "Es un niño", acompañado de iconos de corazones. Y añadía: "Estoy que me da algo".

Un notición que le ha dado muchísima alegría, y es que según ha confesado a 'Outdoor'; "En un principio me daba igual lo que fuera, pero la gente me decía tanto que iba a ser niño que al final me ilusioné con que lo fuera". Al mismo medio le contó sus planes para el nombre del pequeño; Bella (en caso de que fuera chica) y Martín (en el caso contrario), así que si sigue pensando lo mismo... Martín será el nombre del pequeño.