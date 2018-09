La entrada de Makoke en GH VIP 6 ya es un hecho. La malagueña es una de las participantes de esta nueva edición del 'reality' por excelencia. En la casa estará acompañada por Aramis Fuster, Ángel Garó, Suso Álvarez y Mónica Hoyos entre otros. Quizá sus compañeros de piso sean tan intensos que eche de menos su casa, sus hijos e incluso a su ex, Kiko Matamoros. Uno de sus retoños, Javier Tudela, ha visitado el plató de 'Sálvame' para hablar sobre la nueva etapa que va a comenzar su madre en Guadalix de la Sierra. Enemigos en 'Sálvame' no le faltan a Makoke y algunos aseguran que va a ser un mueble y nos va a aburrir, pero su hijo deja claro que no porque "si le tocan las palmas, la van a encontrar".

Como experto en 'GH', Javi le ha aconsejado a su madre que lo disfrute al máximo y que "si tiene que discutir, discuta... que no se cohiba de nada y que sea feliz, que no piense en fuera". Sobre todo en estos momentos, tras la ruptura con Kiko Matamoros, ya que "ahora es libre en todos los sentidos para hacer lo quiera". No sabemos si eso también incluye a Darek, otro de los concursantes, con el que ya se está relacionando a Makoke. Aunque para él sería raro "verla con otro hombre que no sea Kiko" confiesa que le parece un buen tío y "me gusta hasta a mí".

Una bomba de oxígeno para Makoke

La separación con Matamoros no fue una sorpresa para Javier, que según cuenta cuando la vio supo lo que podía pasar aunque ella jamás lo verbalizó. "No me sorprendió y lo que quiero es que si está con Kiko, esté bien, y si no pues que esté sola". Quizá esta razón haya sido el detonante de su entrada en GH VIP, ya que "fue una decisión rápida".

"Necesita desconectar con la ruptura, para ella va a ser una bomba de oxígeno que le va a venir genial", añade. Sin embargo, cree que su madre por mucho que se relaje no va a abrirse tanto como para contar lo que ha ocurrido con su fallido matrimonio: "Se va a relajar pero hasta un cierto punto".