Nos ha tocado esperar, pero este final de verano se prevé bastante calentito a pesar de la bajada de temperaturas, y es que la ex gran hermana Amor Romeira y el actor porno gay Allen King han unido fuerzas y voces en un nuevo single que ya notábamos hace unas semanas que iba a darnos muchos calores. Y no nos equivocábamos, porque Allen y Amor han calentado YouTube con el videoclip de 'My boy', un single pop con toques reguetoneros al que auguramos un éxito en discotecas en los próximos meses, con frases tan "sutiles" como "my boy, yo tengo algo grande pa' darte amor", "sé que estarás mejor cuando juegues con mi cuerpo" o "ven, ven, y toca, toca, que tu cuerpo me provoca".

Si el single es de lo más bailable, el vídeo no deja indiferente a nadie, y avisamos: no es apto para los más 'carcas' o los que se ponen cardíacos fácilmente, porque además de a Amor Romeira contoneándose en bodys de la talla XS, tenemos a un Allen King que se pasa medio vídeo en calzoncillos 'magreándose' con un chico que le pone los cuernos a su novio con él.

Normal que el clip empiece con una frase de lo más contundente: "Un novio no, pero un ex es para toda la vida". ¿El vídeo? Más abajo. ¡Vas a flipar!