Makoke es de esas mujeres que, a pesar de los males que pueda tener en su vida, no está dispuesta a quedarse encerrada en casa. Aunque ella y su ya ex pareja, Kiko Matamoros, confirmaron su ruptura recientemente tras 2 años juntos (2 de ellos, casados), la empresaria se ha marcado un 'Aitana War' en toda regla: "pa fuera lo malo", que dirían Aitana Ocaña y Ana Guerra, y con su mejor cara, a pesar de no vivir en su mejor momento, se presentó este jueves en el concierto que Maluma ofrecía en el WiZink Center de Madrid, pero no lo hizo sola, sino con su escuadrón de amigas, que están siendo un apoyo fundamental para superar el mal trago.

Gtres

De hecho, fue a ellas a quienes echó un capote cuando le preguntaron por su compañía en el concierto, viéndola bastante a gusto y sin Kiko: "Tengo unas amigas estupendas", señaló Makoke, que también dejó claro que ella no piensa quedarse amargada en su casa: "Claro, a bailar y salir todos los días, que me queda una semanita para estar encerrada", afirmó refiriéndose a su pronto paso por la casa de GH VIP 6, donde ya ha sido confirmada como concursante oficial.

Gtres

Tampoco dudó en hablar de su hija, Anita Matamoros, que no pudo acompañarla por estar recién operada del pecho: "Ana muy bien, la verdad es que la recuperación la lleva fenomenal", dijo con una sonrisa. Precisamente ha sido con ella con la que este jueves aprovechaba la mañana para hacerse unos retoquitos, entre ellos una limpieza bucal y un tintado de cejas. "Seguimos con la puesta a punto", decía Makoke en voz en off en sus Stories de Instagram.

Instagram Makoke

