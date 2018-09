Dulceida está indignada, ofendida y muy dolida por el trato que ha recibido en Hawaii, donde ha vivido un incidente de lo más inquietante. Ella misma ha relatado en sus redes sociales que mientras estaba en la playa tuvo que sufrir el 'acoso' de un hombre. "Ayer fuimos las cuatro a la playa a ver las estrellas y cuando nos estábamos marchando se acercó un chico, nos preguntó de dónde éramos y cuando nos fuimos me cogió del brazo y me dijo que estaba muy bonita... Me solté enseguida. Sentí miedo e impotencia", ha relatado con gran horror Dulceida, que ha decidido denunciar el trato que sufren las mujeres a diario por culpa de una sociedad en la que se tolera que los hombres se sientan con libertad de dirigirse a las mujeres con el pretexto de decirle algún piropo.

Harta de la actitud machista que le toca vivir a diario, Dulceida ha relatado que otro hombre la estuvo persiguiendo por la playa mientras "babeaba" y les soltaba lindezas. Incómoda por todo, Dulceida explica que tuvo que enfrentarse a él para que la dejara en paz.

El otro episodio surrealista de Dulceida ha incluido un beso no consentido. "Hemos ido a comprar y un chico me ha dado un beso en la mejilla y se ha ido corriendo", comentaba sin dar crédito a todo lo que le ocurre.

Muy ofendida por todo, Dulceida ha querido aprovechar la ocasión para denunciar la actitud de los hombres jóvenes y se ha remitido a un vídeo en el que unos chicos insultan y vejan a las 'influencers' femeninas.

"He sentido asco y vergüenza al ver a chicos jóvenes diciendo cosas machistas y tan graves", escribía.

La 'influencer' ha explicado que necesitaba expresarse, pues no quería seguir sintiendo miedo o sentirse incómoda, "porque acosar a una mujer no es gracioso ni te hace sentir guay, todo lo contrario", ha concluido.

Finalmente, Dulceida ha hecho un alegato a favor del derecho de las mujeres a ser respetadas en la sociedad.

"Si al describir a una mujer sólo se te ocurren insultos y comentarios sexuales, háztelo mirar. Si al ver a una mujer por la calle te sientes con el derecho de acosarla, háztelo mirar", sentenciaba rotunda la 'influencer'.