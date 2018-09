Está claro que Chelo García Cortés no tiene el horno para bollos. La periodista y colaboradora de 'Sálvame' está harta de que intenten "colocarla" en GH VIP cuando ella misma no quiere, pero ante la nueva edición a punto de estrenarse y la presión de sus compañeros de programa, Chelo se ha venido abajo ¡y se la ha liado parda al resto de colaboradores en directo! ¿Por qué le insistirán tanto si ella dice no querer y, además, no poder? Según Kiko Hernández, Chelo había estado en negociaciones con la productora, e incluso Terelu creía que las había habido, pero Chelo se encargó de desmentirlo en el minuto 1.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

A pesar de los esfuerzos de su programa por que entrara en la Casa y de la amplia campaña de apoyo desplegada, Chelo se ha cerrado en banda: "Yo llego aquí la semana pasada y me encuentro con que han enviado a Rafa Mora para hacer esta campaña con la que el programa me apoya para que yo vaya a GH VIP. Y entonces les digo a Gema López y a María Patiño que yo no estoy negociando para entrar. Y se lo digo a la dirección del programa y les doy las gracias, igualmente. No estoy mintiendo", explicó a sus compañeros cuando le pidieron explicaciones de por qué se había prestado a la campaña si no quería ir a Guadalix.

"Saben perfectamente que no había ninguna negociación. Entonces, participo en todo lo que me dicen, hasta que me proponen que vaya a Castelldefels. No me enfado con la dirección y juego", añadía ante las caras dubitativas de sus compañeros.

Gtres

"Cuando yo ya sé que no estoy en la negociación y a mí me piden que vaya a hacer esta campaña donde yo vivo, digo que no", señalaba Chelo ya con tono de hartazgo al dar tantas explicaciones, y todas con la misma desembocadura: ella quiso jugar al "juego" que le habían propuesto aunque no lo había pedido, y todo a pesar de que ella ya había hablado con la dirección de 'Sálvame' para comunicarles que no pensaba ir a GH VIP 6...



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Pero la cosa se calentó aún más cuando Kiko Matamoros la calificó de "fraude", y cuando María Patiño le pidió una explicación clara para la audiencia: "¡Sabes perfectamente por qué no puedo entrar y no lo voy a explicar aquí ¡porque no me da la gana! ¡¡Y punto pelota!! Es mi vida privada, vale ya. ¡Estoy hasta las narices de que paséis testimonios que no son ciertos! Yo no pedí la campaña, me la encontré. Les di las gracias y les dije que no podía entrar, ¡que no hay forma de arreglarlo! ¿¡Qué más queréis que diga!? ¡¡Basta ya!!", gritó fuera de sí. ¿Qué habrá pasado para que Chelo no quiera ni oír hablar de GH VIP? ¿Acudirá al menos a las galas como colaboradora, como ya hizo en 'Supervivientes' en alguna que otra ocasión?