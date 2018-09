Hay que reconocerlo: el verano pasa factura a todo quisqui. Y a Fran Rivera también. El torero, que se retiró hace justo un año de los ruedos, ha engordado unos kilitos, pero como a él le gusta estar en plena forma –y a nosotras verle– no ha dudado en aprovechar sus últimos días de vacaciones familiares en Huelva para hacer ejercicio. Iba súper equipado: pantalón corto, gafas de sol, pulsómetro, cascos… ¡Fran se hizo hasta un kiki para que el pelo no le molestara en su momento 'runner'! Y es que, en 2018, el que no se cuida es porque no quiere. ¡Ay, donde habrán quedado los musculitos que lucía hace sólo unos años...!

Ahora, sin embargo, la figura que luce el ex torero es algo.. diferente:

A Fran sólo se le puso una cosa en su camino: las rocas. Pero el diestro, haciendo gala de su arte, las toreó con maestría. Y claro, después de tanto esfuerzo, no tuvo más remedio que darse un buen chapuzón en el mar.

Mientras él se ponía en forma, su esposa Lourdes Montes y la pequeña Carmen, de 3 años, le esperaban en casa, así que, para volver, el diestro tuvo que ponerse de nuevo todos los bártulos. ¡Menudo rollazo! Eso sí, todo sea por recuperar el tipín...

