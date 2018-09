La periodista, y pareja de Iker Casillas, Sara Carbonero, está viviendo su mejor vida este verano, y es que a Sara le chifla pasar el tiempo de ocio con su familia cuando estos están de vacaciones. Acaba el verano y la periodista nos cuenta sus planes de futuro y cómo está llevando el regreso a la rutina con sus peques Lucas y Martín. Sara Carbonero aterrizó en la capital por unas horas para amadrinar la campaña de Polaroid, 'Ver para aprender', que busca concienciar a los padres sobre la importancia de graduar la vista a los niños. La periodista se presentó con falda de 'Leon & Harper ', camisa de Equipment y zapatos son de 'Aquazzura'. Sara nos cuenta sus planes de futuro y cómo está llevando el regreso a la rutina con sus peques Lucas y Martín.

Llegó la vuelta al cole

Sí, la verdad que a mí me apetece, soy muy de septiembre y me apetecía rutina. Siempre desde niña me ha gustado la vuelta al cole, no era de las que lloraba, me gustaba.

A veces cambiar de aires también apetece

A mí lo que más me cuesta es cambiar los horarios de los peques, están totalmente asalvajados, sobre todo después de tanto tiempo acostándose más tarde y con más descontrol en ese sentido. Apetece por eso, para que vuelvan a su rutina, que les hace muy bien.

¿Cómo llevan la vuelta?

Se lo voy avanzando. Llevamos una cuenta atrás desde hace varios meses. A veces prefieren acostarse tarde y la playa, pero en general les gusta volver al cole.

¿Estás integrada en Oporto?

Me gusta mucho la ciudad y la prefiero más tranquila, pero sí, estoy integradísima.

¿Y el portugués?

Muy bien, ya lo hablo perfecto, bueno más bien eso lo tendrían que decir los amigos, pero sí. Les pedí que me hablaran sólo en portugués.

¿Con los peques también habláis portugués?

No, ellos lo han aprendido, pero en el cole, en casa sólo español.

Polaroid subraya lo importante que es para los peques la visión, ¿con los tuyos tienes cuidado?

Sí, a Martín ya le hemos hecho la revisión, porque yo tengo bastantes dioptrías de miopía, pero está perfecto.

¿Echas de menos el mundo del periodismo y el volver a Madrid?

El volver a Madrid, no. Del mundo del periodismo echo de menos a los compañeros, estar ahí con la actividad de la redacción... El periodismo en sí, no, porque estoy conectada con las entrevistas que hago en la revista Elle y he encontrado otra forma de comunicar a través de Instagram.

¿Influye el hecho de haber formado una familia o haberte casado?

No, porque no considero que haya renunciado a nada. Al tener dos niños no me da tiempo a aburrirme. Estoy en una etapa preciosa para disfrutar de ellos.

¿Ampliar familia?

Nos gustaría. Si viene, viene. Aunque con los dos trastos que tenemos... Nos gustaría no tardar mucho para que no se lleve mucho con los niños.

¿Te piden hermanos?

Están bien pero cuando surge el tema, les encantaría. A veces lo dicen, por ellos siete u ocho.

Muy normal. Me despierto y llevamos a los niños al cole, intento hacer un poco de deporte, luego me pongo con las entrevistas y colaboraciones, hago llamadas…A él se le cae mucho la baba. Yo creo que cada uno tenemos nuestro rol aunque estamos totalmente compenetrados en las cosas importantes, en la educación, pero luego él es mucho más bromista, tiene ese punto más payasete, hacen mucha piña y yo a veces creo que tengo tres hijos en vez de dos.

¿Cómo recuerdas tu boda?

Yo de la mía he hablado muy poco, pero sí que recuerdo un día muy bonito y diferente. Lo disfruté mucho.

¿En qué ciudad te gustaría vivir en el futuro?

En Madrid, que yo creo que al final es donde volveremos. Aunque siempre nos ha apetecido la aventura americana. En Oporto aún nos queda un año, o dos incluso, y luego la decisión no depende de mí.