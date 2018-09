'Gran Hermano 16' fue una de las ediciones más polémicas, solo hay que echar la vista atrás... Sofía Suescun, Suso, Amanda, Raquel... El ambiente estaba caldeadito desde el minuto uno. Pero si hubo una concursante guerrera, esa fue Marta Peñate, que con sus broncas consiguió que llamaran de todo menos 'bonita'; Desde "falsa" a "maleducada". Amigos se llevó pocos, pero enemigos unos cuantos... Entre ellos Amanda, la estudiante de derecho que más bien parecía una 'barbie'. Pues resulta que tres años después de convivir bajo el mismo techo, la guerra sigue abierta entre ambas. Bueno, entre ambas y entre cualquiera que se ponga por delante de la periodista canaria, porque no deja títere con cabeza.

En la casa, Marta cargó contra Amanda con ataques como; "Tienes una cara fea" o "ella es diva de su casa". Y al salir, sigue en las mismas. A través de Twitter ha colgado un mensaje en el que comenta una fotografía de Amanda colgada por uno de sus 'fans'. "Hoy tenía el guapo subío", comentaba su seguidor, y ella, ni corta ni perezosa, escribe; "Lo que tiene subido es el Photoshop".

Acto seguido ha decidido borrar el 'tweet', explicando los motivos; "Borro porque algunos dicen que fomento la agresión hacia ella con mi tweet, pero que conste que lo único que he dicho una realidad como un templo, ¿o he mentido? Y aún así, en ningún momento he descalificado".

Pero eso no ha evitado que su mensaje corra como la pólvora y llegue a Amanda, que no ha dudado en responder: "¿Como puede ser tan pesada y tan envidiosa 3 años después? Tienes más infelicidad que dinero (que de eso es de lo único que has fardado siempre) imagínate si eres infeliz invierte pasta en un psiquiatra por favor q tienes AMANDITIS OBSESIVA".

Un 'zasca' muy aplaudido por los seguidores de Amanda. Pero es que si echamos un ojo a la cuenta de Marta, vemos que tiene para todos... Por ejemplo, no ha dudado en lanzar una 'pullita' a Violeta, ex tronista de 'MyHyV'.

Enamorada de la cámara... https://t.co/EIwDxyo3dn — Marta Peñate (@_MartaGH16_) September 5, 2018

Cualquiera se atreve a decirle algo a la canaria...