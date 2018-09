Chabelita se está enfrentando a ese temido 'primer día de cole' de su pequeño, Albertito, y lo ha hecho teniendo al lado a uno de sus grandes apoyos, Dulce. La niñera más famosa de la televisión no ha dudado en acompañar a su niña en la aventura, asegurando que el peque está "muy contento". Pero entre paseo y paseo por las calles sevillanas, Dulce no ha dudado en hablar de los hombres que han pasado por la vida de Isa. Aunque asegura estar al margen y ver "solo programas infantiles", sabe más de lo que parece...

"El padre de mi niño es maravilloso", asegura sobre Alberto Isla. El que no es santo de su devoción es Alejandro Albalá; "de ese niñato pero espero cualquier cosa, a ver si se pone ya a estudiar", confiesa.

Gtres

Parece que no le ha sentado nada bien esos ataques de su madre, en los que decía que prefería "cien Sofías antes que una Chabelita", pero ella cree que "con una Sofía tiene para cien", ataca... Aunque deja claro que "cada uno haga su vida". Además, ha continuado lanzando pullitas al joven; "Que siga arrastrándose, que eso es su vida, hacerse la víctima e ir de niño bueno".

A quien no ha conocido todavía es a Omar Montes; "No me apetece conocer a más parejas de nadie", ella prefiere quedarse con Isa y con su niño, y dejar eso del amor para Chabelita.