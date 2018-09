Tras la operación de papada de Carmen Borrego, 'Sálvame' hacía pública la noticia: Terelu Campos también se sometería a una intervención estética antes del estreno de 'Las Campos'. Algo que impactó mucho a sus compañeros, pero que, sin embargo, ha hecho que recuerden que Terelu ya lo dejó 'caer' con comentarios como; "Ese cambio no será el único". Pero sobre todo a Mila Ximénez; "Me ha sorprendido que no me lo cuente". Ha confesado que este tema "es muy complicado", pero que se siente algo defraudada con su amiga, con la que, por cierto, ni si quiera se ha mensajeado.

Ha asegurado que no le ha preguntado nada porque "si no me quiere contar nada, está en su derecho", porque ella no es de ir detrás de nadie; "si no me mensajean, yo no mensajeo", confiesa. "Si ella necesita que yo la apoye, necesito saber que está pasando", añade. Y su decepción es algo mayor porque ella sí se lo ha contado todo a Terelu; "Le decía hasta si me iba a hacer una analítica, la hora...", confiesa.

Pero detrás de todo esto, quizá la cuestión que Terelu no ha contado nada a nadie para guardar el misterio hasta la emisión de 'Las Campos'. Y será justo ese día, el mismo en el que Carmen enseñará su gran cambio, cuando lo haga también Terelu. Tal y como contó Carlota Corredera, Terelu Campos se va a someter a un "cambio radical" que incluye "retoques estéticos". La colaboradora se ausentará de la televisión durante una temporada y regresará junto a su hermana para mostrar su cambio.