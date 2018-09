Vale, ni es un asesino ni planea una venganza contra un alguacil abandonado, pero Alberto Isla también parece estar 'solo ante el peligro'. Con esta cara de pocos amigos llegaba a casa tras una jornada que parece haber dedicado a hacer recados. Con una bolsa de la compra en la mano, las llaves de casa en otra y un 'look' de lo más desenfadado (del que hablaremos más adelante) Alberto se ha dejado ver por las calles de Sevilla dando un paseo en solitario. Parece que el ex de Chabelita necesita unos días de tranquilidad alejado del ruido que rodea a la del clan Pantoja, sus exs, su madre... Ahora el joven parece haber dejado atrás todo eso y hace su vida sin preocupaciones.

Aunque podría no estar tan solo como parece... Todo apunta a que Isla ha encontrado, de nuevo, el amor. Según 'El programa del verano', la joven sería la madre de una compañera de colegio de Albertito, tiene 30 años, es rubia, de Cádiz, es ingeniera química y se llama Marta. Algo que nos descoloca dadas las pistas que el ex superviviente nos ha ido dejando en la red; Que si mensajitos románticos por aquí, iniciales por allá... Y es que él mismo escribía; "Nuestras almas se conocieron mucho antes de que nuestros ojos lo hicieran... Q". ¿QQQQ? ¿Será el apellido de esa misteriosa Marta?

Gtres

No sabemos si esa relación avanza o no, pero esa sonrisita que se le escapa mientras habla por teléfono nos dice que podría ser ella la que está al otro lado. Eso sí, esperamos que para sus citas se arregle un poco más, porque Alberto, esa barba necesita un arreglito, ¡pero ya! Lo que sí nos ha gustado es ese 'look' desenfadado, informal; gorrita, camiseta básica, vaqueros rotos y alpargatas. ¡Super natural!

Y oye, si esa Marta le está devolviendo la sonrisa, ¡nosotros que nos alegramos!