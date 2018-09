Los colaboradores de 'Sálvame' han soltado un 'bombazo'; "Makoke tiene pánico. Tiene miedo a todo lo que venga de Kiko", comentaba Diego Arrabal. Pero, al parecer, no es el único que sabe sobre el tema. Mila Ximénez no ha podido morderse la lengua y ha desatado la polémica; "Si contara lo que no puedo contar", empezaba diciendo. "A ver cómo lo cuento porque no quiero otra demanda", continuaba. "Recibí una llamada de Makoke, después de una información que había conseguido, llorando, pidiéndome por favor que lo desmintiera", cuenta. Al parecer Kiko había ido a casa de alguien y la había liado "muy gorda", por lo que pidieron que parasen aquella información. Lo que sí ha querido aclarar es que no se trata de violencia.

La que también sabe algo al respecto es María Patiño. La presentadora asegura conocer el desencadenante de la separación. Al parecer, el pasado 4 de agosto sucedió algo que habría ocasionado la ruptura definitiva entre Kiko Matamoros y su pareja: "Makoke, el 4 de agosto, descubrió a una persona muy diferente para ella a la que ha vivido por lo menos en los últimos 20 años". Confiesa que descubrió a "un hombre desconocido para ella".

Asegura, además, que es "muy difícil, por no decir casi imposible, que vuelvan a ser pareja". Algo que no ha sorprendido a Mila Ximénez, quien ha afirmado: "Makoke se quería separar desde hace 9 años pero no lo hizo por miedo".



De momento Makoke sigue en su 'huelga de silencio' y prefiere no hablar sobre su separación, lo único que ha confesado es que "me separo triste y decepcionada", aunque quizá su entrada en 'Gran Hermano VIP' nos deje alguna que otra conversación que desvele algún detalle más de su ruptura.