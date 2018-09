"Todo es culpa de Ariana Grande", escriben algunos en la red. Mac Miller, rapero estadounidense de 26 años, ha fallecido en su casa de California, según ha informado el portal 'TMZ', a causa de una sobredosis. El cantante, que tuvo una relación sentimental con Ariana Grande, había tenido problemas con las drogas en los últimos años, pero tras su ruptura recayó en sus excesos. La pareja puso fin a su relación el pasado año, y este mismo mes de mayo Mac fue detenido por la policía por conducir ebrio y chocar su coche contra un poste de luz. Muchos culparon a Ariana del comportamiento del rapero, asegurando que todo se debía a que ella no le había cuidado lo suficiente o, incluso, cargando contra ella por romper su relación. Ella no dudó en defenderse de las críticas con un mensaje muy claro; "Cuán absurdo es que minimices el respeto propio femenino y la valoración de uno mismo al decir que alguien debería quedarse en una relación tóxica porque él escribió un álbum sobre ella, que por cierto, no es verdad (solo Cinderella es sobre mí). No soy una niñera ni una madre y ninguna mujer debería sentir que debe serlo. Me he preocupado por él y he rezado para que encuentre una estabilidad (y seguiré haciéndolo), pero culpando a las mujeres por la incapacidad de un hombre de mantener su mierda controlada es un gran problema (…) Por supuesto que no compartí lo duro y atemorizante que era cuando sucedía, pero lo era", escribía en las redes.

Y la historia ha vuelto a repetirse. Aunque, esta vez, con un final trágico. Tras la muerte del rapero, son muchos los internautas seguidores del cantante que han acribillado a Grande. ¡Hasta piden prisión para la cantante! El 'hastag' #Arianakilledmarc ha llegado a viralizarse tanto que, menos mal, ha salido a su defensa una oleada de seguidores que no pueden entender estos ataques a Ariana. Entre ellos algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, como Laura Escanes.

Y es que otros tantos se han dedicado a criticar que Ariana todavía no se haya pronunciado al respecto de la muerte de su ex, sin pararse a pensar que quizá este demasiado afectada como para utilizar las redes sociales. Además, haber leído todos esos comentarios no habrán sido de buen gusto para ella, demasiado tiene ya...

Es más, la propia cantante demostró su preocupación por Mac tras su accidente de coche, escribiéndole; "Por favor, cuídate". Así que esperemos que esos comentarios no lleguen más lejos y afecten demasiado a Ariana Grande.