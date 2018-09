Hace unos días ardían las redes sociales entre comentarios de que Aitana había puesto fin a su relación con Cepeda. ¿El motivo? Aitana se habría encontrado con su ex, Vicente, en una discoteca de Barcelona y habría decidido volver con él. Lo que probablemente fue un encuentro de lo más normal entre dos ex que mantienen buena relación, se dio tanto la vuelta que Twitter se llenó de rumores falsos. Muchos se hicieron eco de la noticia creando 'exclusivas' sobre una ruptura que no es real, y es que poco después Cepeda y Aitana se dejaron ver en actitud muy cariñosa (como de costumbre). Así que todos los rumores quedaron zanjados, parece que la pareja mantiene su relación viento en popa. Pero no han sido solo esas imágenes de ambos las que han puesto fin a las habladurías, también lo ha hecho el propio Cepeda con un mensaje irónico lleno de humor.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Exclusiva! Hay un velocirraptor suelto por Madrid, aunque no se ha visto todavía. Nos lo ha dicho una patata. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) September 7, 2018

"Exclusiva! Hay un velocirraptor suelto por Madrid, aunque no se ha visto todavía. Nos lo ha dicho una patata", escribe el cantante a través de Twitter. Y es que su relación parece ir tan bien que ambos van a acercar su relación un poco más.

Los triunfitos han decidido seguir con sus vidas en Madrid. Una mudanza que parece no van a hacer juntos, cada uno se irá a su piso (al menos eso creemos), pero que seguro les mantiene muy unidos ya que estarán lejos de sus familias. Él es de Orense y ella de Barcelona, pero han decidido que en la capital podrán continuar con su carrera musical de forma más fructífera.