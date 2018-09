Cada día más 'celebrities' deciden lanzarse al mundo de la política. Y no solo en nuestro país. En Estados Unidos, Donald Trump ha abierto definitivamente la veda para que una oleada de estrellas llamen a la puerta de la presidencia. Algo que ya ha confirmado la candidatura de Cynthia Nixon como futura gobernadora del estado de Nueva York. Pues ahora ha salido otro nombre a la palestra que nos ha dejado a cuadros... ¡Kanye West! El rapero ha confirmado que presentará su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en 2024, y parece estar muy seguro de que va a ganar. Hace tres años ya declaró su intención de llegar a la Casa Blanca; "He decidido presentarme como candidato a la presidencia en 2020", afirmó en aquel entonces. Ahora lo ha vuelto a confirmar, aunque la fecha ha cambiado; "Sí. Cien por cien lo puedo confirmar que me presentaré para... 2024", ha dicho ahora en una entrevista para la emisora 'Chicago Power 92'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Getty

West ha dejado claras sus intenciones como presidente; "Voy a asegurarme de que la industria médica tenga un buen desarrollo". Pero lo que más nos ha sorprendido a todos ha sido el nombre que tiene pensado poner a su partido político... ¡Tan extravagante como toda su vida! Asegura que lo llamará The Birthday Party (la fiesta de cumpleaños).



¿Le dará algún cargo a Kim Kardashian? ¿Os la imagináis como primera dama? Aún quedan unos años para descubrirlo, pero no podemos imaginar que la Casa Blanca se convierta en el plató del 'reality' del clan...