Que Cardi B y Nicki Minaj no son, ni de lejos, las mejores amigas, estaba claro. Su enemistad es desde hace meses conocida por todo el mundo, y empezó justo después de colaborar juntas en la canción 'Motorsport'. Hasta ahora solo se habían lanzado sido algunas 'pullitas' a través de redes sociales y eventos públicos, pero no el momento más tenso ha llegado ahora. Se les ha ido de las manos y han protagonizado una fuerte pelea en mitad de la Semana de la Moda de Nueva York, durante una fiesta de Harper's Bazaar. "Tuvieron un altercado en el balcón del segundo piso, justo encima de la alfombra roja. De repente hubo una gran conmoción y nadie sabía lo que estaba pasando", declaró una fuente para la revista 'People'.

CARDI B AND NICKI MINAJ FIGHT pic.twitter.com/Y3vDRmBwMq — Mihaela (@mihaeladxl) September 8, 2018

Tan impresionante fue la situación, que Cardi B acabó abandonado la fiesta acompañada por la seguridad de la fiesta y con una gran herida en la frente. Además, al parecer le faltaba un zapato y llevaba el vestido desgarrado. Mientras, Nicki siguió disfrutando del evento.



Después de todo lo sucedido, Cardi B ha querido explicar la situación. Al parecer, ella empezó la pelea después de ser testigo de ciertos comentarios desagradables por parte de Nicki. Lo ha hecho a través de un comunicado en su cuenta de Instagram; "¡He dejado pasar muchas mierdas! Te he dejado mentir sobre mí... Has amenazado a otros artistas en la industria, diciéndoles que si trabajan conmigo, ¡¡ dejarás de trabajar con ellos!!", escribía la cantante. Pero lo que ha detonado la pelea han sido los comentarios de Minaj sobre su maternidad: "Pero cuando mencionas a mi hijo, haces comentarios sobre mí como madre, comentas mis habilidades para cuidar a mi hija, ¡¡todo cambia!!", ha explicado Cardi B acerca del incidente.