Makoke rompe el silencio tras su separación de Kiko Matamoros

Makoke se ha sentado este sábado en 'Viva la vida' para romper el silencio tras su separación de Kiko Matamoros. La colaboradora del programa ha decido hablar por primera vez sobre su ruptura con Kiko tras 18 años de noviazgo y casi dos años de matrimonio. Makoke ha confirmado que su separación con Kiko Matamoros es definitiva y que "no hay vuelta atrás". A la colaboradora de 'Viva la vida' le ha costado mucho dar el paso de romper el silencio porque ha habido mucho dolor después de esta ruptura tras 20 años de relación. De hecho, es algo que se ha visto reflejado en su físico, Makoke ha adelgazado 7 kilos en este último mes.

La colaboradora de televisión ha confirmado que fue ella quien decidió romper la relación y que fue teléfono tras recibir ella una información mientras se encontraba en Málaga de compras en un gran almacén. Desde ese momento no se han vuelto a ver, pero sí han hablado porque entre los dos, hasta ayer que Diego Arrabal afirmó que Makoke tenía miedo a Kiko Matamoros, ha habido una buena sintonía.

Makoke se ha mostrado bastante hermética a la hora de hablar de las razones de su ruptura. Lo único que ha desvelado es que fue Kiko quien la llamó a ella para preguntarle sobre cómo ha había visto su versión sobre su ruptura en 'Sálvame'. "Le agradecí sus palabras porque dijo cosas muy bonitas, pero también le dije otras cosas que me reservo". Y es que Makoke no ha querido "comercializar con su ruptura" para no privar sentimientos que no salgan a la luz.

"Kiko ha sido el amor de mi vida y no quiero hacerle daño, pero tengo claro que esta ruptura es definitiva y no hay marcha atrás". Lo único que ha dicho en claro Makoke a Toñi Moreno es que fue una llamada el detonante de su ruptura, pero no ha querido dar ningún detalle sobre el contenido de esa información.

"Hemos pasado un año muy duro, ha habido desgaste y esa información fue la gota que colmó el vaso", han sido las palabras de Makoke sobre su ruptura. Y es que tan gorda fue esa información que Makoke le dijo que no ha querido hablar más con él. Eso sí, no ha querido dar ningún detalle sobre su contenido por más que Toñi le ha sentido. "No quiero dar detalles porque están mis hijos, sobre todo mi hija Ana que lo está pasado bastante mal".

La colaboradora de 'Viva la vida' no ha querido desmentir ni afirmar si ha habido terceras personas en su relación. "Para mí lo único importante es que mi relación se ha acabado".