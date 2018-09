Desde que Belén Esteban anunciara que, el próximo mes de junio, pasará por el altar con Miguel Marcos, muchas han sido las críticas recibidas por los detalles de su boda. Para zanjarlos, la 'princesa del pueblo' se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contarlo todo sobre el enlace y callar algunos de los rumores que se han disparado estos días. Vestida de blanco y con una sonrisa de oreja a oreja, Belén Esteban ha vuelto al plató de Telecinco tras sus vacaciones y el anuncio de su boda. Pero la sonrisa le ha durado bastante poco... "Yo en mi boda haré lo que me de la gana y hoy estoy aquí para explicarlo", comenzaba sin si quiera tener tiempo para sentarse.

Pero para calmar los ánimos e ir al detalle, ha querido contar cómo fue ese momento en el que decidieron casarse. Sucedió el pasado mes de julio;"Estábamos cenando en Tenerife y Miguel dijo; 'creo que ha llegado el momento de casarnos'", pero asegura que no se lo tomó demasiado en serio hasta pasados unos días cuando comprobó que Miguel hablaba de eso con todo el mundo. "Cuando llegamos a Madrid, Miguel me lo volvió a decir en serio, con palabras muy bonitas... Y me dio algo", confesaba.

Pero... ¿y el momento anillo? "Yo notaba mucho secretismo en casa. Estoy un día viendo la tele y escuchaba risas, y miro a Miguel, que traía una bolsa en la mano, me la dio y al abrirla me lo olí", explica, "abro la bolsa y veo la cajita, entonces me emocioné muchísimo", confiesa. "Vi una cosa plateada pero doblada, y resultó ser un anillo de papel albal". Un divertido momento que Miguel salvó de la forma más romántica cuando vio que Belén se decepcionaba; "Se sacó el anillo del bolsillo".

Belén se ha emocionado muchísimo al hablar del momento en que se lo contó a su madre. Y es que ha pasado unas vacaciones maravillosas recorriendo el mundo, pero ella misma ha confesado que el mejor momento fue en Benidorm con su madre, que está algo delicada. "Le dije que al venir a Madrid la llevaría a hacerle un vestido", cuenta, y ella ya lo entendió, "solo pido que mi madre esté bien para el 22 de junio y me vea casarme, que baile, que esté con la familia... Que ese día mi madre sea de las más guapas", cuenta entre lágrimas.

No habrá exclusiva

La princesa del pueblo asegura que no ha negociado nada y que no tiene pensado vender la exclusiva de su boda. "Me encantaría vender mi boda, pero no lo voy a hacer por dos personas, Miguel y la que más quiero", asegura refiriéndose a su hija.

"Estoy muy enfadada con este programa", ha confesado refiriéndose a 'Sálvame'. Al parecer, le sentó fatal que Diego Arrabal arremetiera contra Miguel, y ella cree que "dirección tendría que haberle dicho que ese tema no". Y es que el paparazzi, al conocer las cifras de lo que costará la boda, no dudó en insinuar que "Miguel tendrá que trabajar mucho para pagarlo", y eso Belén no lo tolera.

Ha confesado, además, que se casa "con separación de bienes". Pero ha querido dejar claro que "alomejor más de uno se quedaría con la boca abierta si supieran lo que tiene Miguel".

Los detalles de su enlace

Aunque algunos de sus compañeros han señalado ser "una catetada" que prohíba los móviles en la celebración, y ella ha querido aclarar el tema asegurando que "quiero que haya diversión, no quiero que la gente se lo pase con el móvil en la mano".

Respecto a que sus compañeros de trabajo no puedan llevar a sus parejas, ha confesado que no es más que porque "no los conozco", aunque en el caso de María Lapiedra es una cuestión de enemistad.



Ha contado, además, que habrá autobuses para que todos los invitados puedan comer y beber a gusto. Y, ¡ya tiene el traje de novia! Asegura que ya sabe cómo lo quiere y se está haciendo, aunque no sabe si habrá otro para el baile.



Raúl Prieto será el padrino de su boda, con él entrará del brazo y asegura que sus hermanos lo entienden y apoyan. El ex director de 'Sálvame', es una persona muy especial para Belén.