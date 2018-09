Carmen Borrego está a punto de enseñar su nuevo aspecto tras pasar por quirófano para acabar con uno de sus mayores complejos: la papada. Ahora se recupera de su intervención, y parece que todo está yendo de maravilla. Tanto que la pequeña de las Campos, aunque todavía no ha posado frente a las cámaras, ha querido responder a las críticas que ha recibido durante estos últimos días. ¿Cómo lo ha hecho? Plantándose, de espaldas, en 'Sábado Deluxe', donde ha concedido una mini entrevista estando completamente de espaldas a la cámara todo el rato. Además, 'por si las moscas', se ha puesto una gorra y unas gafas de sol, de incógnito total, vaya.

Una de las críticas recibidas llegaba de parte de Lydia Lozano, que, al parecer, soltó tras las cámaras comentarios como "por fin podrá ponerse collares". Algo que no le ha sentado nada bien a la hija de María Teresa Campos. La propia Lydia ha querido aclarar lo sucedido; "Yo dije va a estar feliz de verse el cuello después de tanto tiempo, y es una mujer a la que le gustan mucho los accesorios...", pero Carmen ha estallado; "Lo de Lydia me pareció una falta de respeto", aseguraba.

Pero parece que no está nada contenta con sus compañeros, y así ha querido dejarlo claro; "Me hubiera gustado que alguno de mis compañeros me hubiera preguntado cómo estoy". "Sois ideales", añadía... ¡El ambiente está caldeadito! Tanto que su compañera Gema le ha soltado; "el carácter no te lo han operado". Y Carmen le ha contestado; "A ti no hay quien te lo opere".

Ha querido aclarar, además, que no hay ningún tipo de rivalidad con su hermana, es por eso que no le importa que Terelu también se haya hecho algún retoque estético. Así ha zanjado todos los rumores de que hay envidias entre ellas, o eso que muchos apuntan de que Terelu es la hermana guapa, ¡a Carmen no le importa en absoluto!