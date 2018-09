El presentador (de casi todos los programas de Telecinco) lleva varios meses alejado de los focos de la televisión, pero llega septiembre y toca volver a la rutina. Jorge Javier Vázquez está de regreso y ha entrado, por todo lo alto, concediendo una entrevista a 'Sábado Deluxe'. Ha llegado con las pilas completamente cargadas, pero dispuesto a zanjar muchos rumores, como los que han señalado que ha pasado 'el peor verano de su vida', porque asegura no lo ha sido. Aunque ha habido momentos de melancolía, parece que ha podido disfrutar de su 'soledad'. La ruptura con su ex no ha estropeado sus vacaciones, sin embargo, no ha dudado en hablar de él.

Asegura que "solo han intercambiado un email" y que llevan mucho tiempo sin hablar. Pero Jorge ha confesado que él no ha cerrado su historia de amor con su ex, ¿cree que el destino les volverá a unir? "Jamás podré decir nada malo de él, es una de las mejores personas que me he encontrado en mi vida, el que más me ha comprendido", confiesa. Y tiene claro que prefiere no haber hablado, porque de haberlo hecho, probablemente habría mucho rencor, y considera mejor dejar que pase el tiempo y decidir qué pasa.

"Me encantaba ir de vacaciones con él", asegura. Y eso es, probablemente, lo que más haya echado de menos durante estos meses. Y es que este ha sido su primer verano de soltero desde hace mucho tiempo... Hasta le hemos visto lanzar mensajes de lo más melancólicos.

Pero tras este descanso, Jorge tiene que incorporarse al trabajo, y lo hace no solo en su programa 'Sálvame', también en 'GH VIP'. Será la primera vez que el presentador se ponga a los mandos de la edición VIP, aunque estamos seguros de que lo hará fenomenal, ya que es experto en 'Gran Hermanos' y en otros 'realities' de estrellas como 'Supervivientes'. Así que a partir del 13 de septiembre le veremos, de nuevo, la noche de los jueves en Telecinco.