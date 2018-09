Belén Esteban por los suyos; MA-TA. Así de claro, y así de simple. Así que, quien se atreva a criticar a los que quiere, que se prepare para una princesa muy guerrera... Si no que se lo digan a Diego Arrabal. Anoche la colaboradora se sentó en 'Sábado Deluxe' para dar todos los detalles de su boda y, de paso, zanjar algunos rumores que han copado titulares estos días y callar bocas a algunos de sus compañeros que han aprovechado para largar informaciones falsas. Uno de los que se ha encargado de largar por su 'boquita' desde que saliera a la luz la noticia de su enlace fue el paparazzi, Diego Arrabal, que aseguró que Belén ya había negociado (y por mucho dinero) la exclusiva de su boda. Sin embargo, la colaboradora ha querido dejar claro que "no habrá exclusiva", aunque le encantaría, pero quiere proteger a esas dos personas a las que tanto quiere (Miguel y Andrea).

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aunque Diego no terminó de creérselo y prefiere esperar al próximo verano para ver si realmente Belén no cede ante una exclusiva, algo que a ella no le hace ninguna gracia; "¿Qué tengo que aguantar que hasta que me case digas que llevo una exclusiva?", preguntaba harta. Pero hay algo que le molestó mucho más, y es que Arrabal planteó que Miguel no podría pagar la boda que quiere ofrecer Belén, insinuando que es un "mantenido". Y Belén estalló; "¿Tu mujer trabaja? ¿Entonces es una mantenida? Pues entonces tampoco el mío, que trabaja como mucha gente españolita que trabaja doce horas diarias, así que de Miguel. NI PÍO DE MIGUEL. Te lo digo".

Pero la cosa no quedó ahí... Cuando Belén confesó que se casará en régimen de gananciales, Diego soltó una 'risita' y un "lo dije yo"... Así que la 'princesa del pueblo' quiso explicarlo; "Yo tengo una casa, ¿alguien sabe lo que tiene Miguel? ¿está mal que me case por separación de bienes? Tengo una hija. Tengo una casa, ¿alguien sabe lo que tiene Miguel? Alomejor más de uno se quedaría con la boca abierta".

Y no quiso zanjar el tema sin lanzar una pullita a su compañero; "Gracias a mí has venido más días, por lo que tu economía va subiendo", y no quiso darle demasiado protagonismo más porque aseguró que "eres un provocador".