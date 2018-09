Las últimas semanas Telecinco se ha llenado de misterio... La lista de concursantes de 'Gran Hermano VIP 6' ha sido el foco de toda atención (y lo sigue siendo, porque todavía nos faltan nombres por conocer). Pero los concursantes no han sido la única incógnita... Quedaba saber la fecha de estreno del concurso, y por fin la sabemos. Anoche, en 'Sábado Deluxe', Jorge Javier anunciaba que será el conductor del 'reality' VIP por primera vez, y para celebrarlo daba el día y la hora de arranque: ¡Comienza el próximo jueves, 13 de septiembre, a las 22.00! Los nervios están a flor de piel, y no solo para nosotros (que estamos deseando que empiece, para qué engañarnos), también para los 10 concursantes que ya están confirmados.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Nosotros nos atrevemos a hacer las primeras apuestas, como que Oriana y Aramís Fuster no van a llevarse del todo bien... Y no, no lo decimos a la ligera, es que la bruja ya se ha encargado de criticar a Ori antes de entrar, la ha llamado nada más y nada menos que ¡Mente pollo! ¿Cómo le habrá sentado a la experta en 'realities'? Conociéndola... Bronca asegurada.

Este año también hay una gran novedad, y es que es la primera vez que un VIP entra acompañado. Sí, Estefanía, más conocida como Verdeliss (mamá de 6 hijos y famosa en YouTube), entra embarazada del que será su 7 hijo. Lo que es seguro es que fuera tiene un gran ejército de seguidores... Así que es probable que llegue muy lejos.

Por lo demás, veremos cómo fluyen esas relaciones entre los solteros de la edición... ¿Conquistará Suso a alguna de las solteras de oro? Makoke y Mónica Hoyos están libres, quien sabe si volvemos a vivir una historia como la de Ivonne y Sergio Ayala. Lo que está asegurado es la risa, y más con personajes de la talla de Ángel Garó o el Koala. ¡Estamos deseando que empiece!