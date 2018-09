Aramís Fuster no es vidente, eso lo ha dejado muy claro, pero bruja sí... Y como buena bruja "visualiza cosas", claro, sus más de 500 años le han servido de mucho. Anoche se sentaba en 'Sábado Deluxe' por última vez antes de poner rumbo a su nueva casa, la de Guadalix de la Sierra, donde asegura "voy a divertir a la gente". Aunque también tiene muy claro que "no me voy a llevar bien con nadie", pero "con educación y respeto se va a todos los sitios". Y es que Aramís aún no ha entrado y ya está de lo más guerrera; "No voy a consentir que yo esté trabajando fregando suelos y otra tumbada en el sofá". Y no solo eso... Ni ha entrado, ni sabe, todavía, quienes serán todos sus compañeros, y asegura que ya sabe quién va a ganar el concurso. ¿Os imagináis quién será? Sí, ella misma. "De momento ya hay una ganadora que soy yo", confesaba, y es que "no es que me considere superior pero tengo un cociente intelectual superior a la mayoría", asegura.

Y por mucho que los colaboradores de 'Sálvame' insistan en que ella no va a ganar, Fuster lo tiene clarísimo; "Soy ganadora porque me dejan entrar. Yo lo visualicé y cuando visualizo algo…". ¡Toma ya! Ganar no sabemos si ganará, pero liarla... Eso seguro. Ya tiene pensado cómo va a ser su concurso.

¿Dispuesta a enamorarse o a tener un affair? Desde luego con los jóvenes de la casa, no. "No me gustan ni jóvenes ni guapos… Con un hombre más joven que yo que no tenga la cultura que yo tengo, ¿de qué hablo? Cuando os subís la cremallera de qué hablamos", decía ella ni corta ni perezosa.

Otro pequeño detalle que no podemos pasar por alto es que... ¡No va a llevar bragas! Ella misma lo confesaba; "Nunca he llevado bragas, ¿me las voy a poner ahora?". ¡Madre mía, madre mía, a ver cómo nos sorprende!

Y sobre quién la va a defender en plató, lo tiene claro; "Un gran señor, un matrimonio que conocí en Gran Canaria, don Jaime un caballero de verdad, y su esposa. Tenemos una amistad muy bonita", y es que asegura que "no tengo familia". La relación con sus hijos está más que rota desde hace mucho tiempo, tanto que asegura "no tengo hijos". "En el penúltimo sálvame, mis hijos han renegado de mí, cuando reniegan de la madre cierro la persiana, ni tengo hijos ni nietos… Pienso en mis niños chicos los que parí y fueron mi vida, los tengo en mi mente, rezo por ellos, pero esos mayores que se dejaron influir por alguien que no quiero mencionar… No". Además, tiene claro que no van a entrar al concurso ni por teléfono, "primero porque sé que no lo van a hacer y segunda si entraran por ahí tampoco. No quiero verles".

Pero las visiones de Aramís no quedaron ahí... ¡Agarraos! Cree que Belén Esteban no se va a casar! Así lo ha sentido... Habrá que esperar a ver si se cumplen sus pronósticos.