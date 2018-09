"Se me ha caído la venda. Muchas veces dicen que conoces a tu marido verdaderamente cuando te separas. Me ha defraudado", confesaba Makoke al hablar, por primera vez, de su divorcio con Kiko Matamoros. Pero lo cierto es que la futura concursante de 'GH VIP' fue muy escueta en los detalles cuando se sentó a hablar con Toñi Moreno. Tanto que muchos de sus compañeros se sintieron defraudados con ella, asegurando que estaba siendo injusta con sus declaraciones. Y es que contabaque fue ella quien decidió romper la relación tras recibir una información mientras se encontraba en Málaga, pero se negó a explicar lo que sucedió realmente.

Sin embargo, parece que hay quien sabe lo que se escondía tras esa llamada. María Patiño era quien, anoche en 'Sábado Deluxe', contaba su versión. "Makoke no descubre solo una supuesta infidelidad, sino un estilo de vida y una serie de circunstancias tan graves para ella que decide romper y que certifica el 7 de agosto".

"Estoy intentando ser cauta porque le tengo aprecio a un compañero que es Kiko Matamoros y no ha estado a la altura de las circunstancias, forma parte de esta empresa, y hoy ha perdido una oportunidad Makoke de ir un poco más lejos", añadía. "No es solo una infidelidad hay una forma de vivir en los últimos tiempos que Makoke descubre, y hay una promesa a la persona que tiene en común que no va a contar lo que ha descubierto por la hija que tienen. Ella descubre un hombre diferente al hombre con el que llevaba 20 años viviendo", asegura.

"El tema es delicado, y la única persona que debe contarlo es Kiko Matamoros", contaba la presentadora. Pero claro, ella se niega a dar más detalles por respeto a su compañero, y eso da pie a muchas especulaciones, y como bien apuntó Jorge Javier; "En estos casos es peor no contarlo, porque la imaginación se dispara".

"¿Habrá cometido un delito grave?", se planteaba Mila Ximénez, y estamos seguros de que no es la única que lo habrá pensado.