Hace unos días saltaba la noticia de que las cosas podrían estar tensas entre José Ortega Cano y su hija, Gloria Camila. El programa 'Ya es mediodía' apuntaba que Gloria Camila había tenido un enfrentamiento con el matador de toros que habría marcado la distancia entre padre e hija a pocos días de su boda con Ana María Aldón. Algo que la propia Gloria se encargó de desmentir, porque, según ella "solo los tontos dicen tonterías", y explicó que; "Amo a mi padre, adoro a mi padre, me desvivo por mi padre, y ya está", añadiendo que sospecha que hay alguien que les quiere perjudicar; "Ese alguien de la familia que deje de meter mierda y que me deje en paz".

Sin embargo la cosa no ha quedado aquí. Gloria está harta de los rumores y ha lanzado un mensajito más, y es bastante claro...

Lo ha hecho este fin de semana, desde el balcón de Chipiona, donde Rocío Jurado y su familia han disfrutado de la procesión de la Virgen de Regla, un evento marcado por las ausencias (entre ellas la de su padre). Así que, aunque no estaba con él, ha dejado un mensaje a través de las redes sociales para que no haya más rumores; "Las malas lenguas hablan, las buenas dejan las piernas temblando".



Una clara indirecta para todos los que se inventan informaciones... Ella sigue tranquila disfrutando de la procesión, a la que ha acudido acompañada de su novio Kiko, Rosa Benito y su hijo Fernando, Gloria Mohedano, su marido, José Antonio, y sus hijos. No acudieron ni Rocío ni David Flores, que sí acudieron hace un par de años, al igual que tampoco lo hizo Chayo Mohedano. A quien no se esperaba, como ya viene siendo tradición también, es a Rocío Carrasco, que se encuentra totalmente alejada de su familia y no ha vuelto a pisar el balcón desde que falleciera su madre. Tampoco estuvo Amador Mohedano, que lleva años sin ir, como confesó Rosa a la prensa; "Desde el año 2011 no está en el balcón, preguntadle a él".