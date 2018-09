La princesa del pueblo ha encontrado, por fin, a su príncipe azul, su Miguel. Pero antes de él hubo otros hombres que conquistaron el corazón de la colaboradora de 'Sálvame'... Entre ellos, Fran Álvarez, con quien también dio el paso hacia el altar. Ahora, tras anunciar su nuevo enlace, su ex marido se ha sentado en 'Viva la vida' para dar su opinión al respecto, y no sabemos cómo le va a sentar a Belén todo lo que ha dicho. Ha querido dejar claro que "veo a Belén bien, contenta, feliz", y asegura que "me alegro". Hasta le ha dado la enhorabuena "por su futura boda", pero las buenas palabras le han durado poco...

Fran ha insinuado que está haciendo algo de negocio con esto de la boda, y es que ya ha vendido varias cosas "y lo que queda", asegura él. "De aquí a junio...", lanzaba al aire. Al parecer así se sintió él durante su relación, donde ella vendía exclusivas; "Ella hacía caja y los demás a verlas venir", cuenta.

Además, ha asegurado que Miguel le parece un buen chico, pero que Belén no le está protegiendo realmente... "Si me quieres proteger no me expongas". Y la cosa no acaba aquí, es que cree que a Miguel le espera mucha más exposición; "Una vez que te casas eres 'el marido de..." y "eso pesa a cualquiera", confiesa.

Y si hay algo que tenía que aclarar, era el tema de la nulidad matrimonial. Y es que Belén Esteban confesaba que le gustaría casarse por la iglesia, pero no lo hace porque Fran no le da la nulidad. Sin embargo, él ha desmentido esto rotundamente, asegurando que no tendría ningún problema en firmar los papeles si ella se los hace llegar, pero que "no me ha pedido la nulidad".

Fran y Belén se conocían desde que eran jóvenes y su relación siempre había sido especial, por lo que tras varias decepciones sentimentales Belén por fin se decidió a darle el 'sí, quiero'. Sin embargo, y tras pasar por el altar en 2008, Belén y Fran decidieron seguir caminos por separado y pusieron fin a su amor.