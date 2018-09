EL cantante Maluma ha visitado 'Viva la vida' para presentar su gira. Además, dispuesto a explicar que no se considera machista, ha aprovechado para aclarar la polémica sobre el machismo de sus canciones. Una de las primeras cosas de las que Toñi Moreno quiso hablar en el programa fue la de la famosa portada del disco del cantante, criticada por salir con distintas mujeres desnudas en la cama. "Mis amigos, muertos de envidia, y las asociaciones feministas dándome caña", confesó con una sonrisa el artista. El tema más controvertido fue el relativo a una de sus canciones, 'Cuatro Babys', donde se hacen comentarios sexuales despectivos sobre las mujeres y que ha despertado las críticas de las asociaciones feministas.

"No la canto yo, las partes más pesadas de la canción no las canto yo, ni tampoco las escribo. Sin embargo la canción se ha convertido en la más popular", justificó el cantante.



Dolido por el hecho de ser considerado un hombre machista, Maluma ha explicado que no sólo sufre él por todo el asunto, sino que su madre también está afectada: "La persona a la que más le duele que me llamen machista es a mi madre. Juan Luis no es Maluma", confesó.

La otra mujer de la vida del artista es su novia, Natalia Barulích, de la que se siente muy enamorado. "Llevo a mi chica en la gira conmigo, y estoy muy bien con ella. Jamás pensé que estaría tan estable con una mujer. Porque ella entiende mi carrera e incluso me ayuda a elegir a las modelos más guapas", declaró.

Dispuesto a zanjar la polémica, el artista se refirió a quienes piden que se veten sus canciones: "A quienes me critican les mando un beso y un abrazo lleno de amor y de compasión y les digo que entiendo sus pensamientos, los comparta o no", declaró con una sonrisa. Quienes no se encuentran entre sus detractoras son Belén Esteban y Makoke, que no dudaron en apoyarle en sus conciertos.