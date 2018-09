Oriana Marzoli está ahora mismo en una nube: la colaboradora ha dado un salto en su carrera televisiva, y ha pasado de comentar los realities de Telecinco ¡a participar en ellos! Su breve paso por 'Supervivientes' le sirvió para darse cuenta de que vivir en medio de la selva no era lo suyo... pero no ha podido decir que no a irse a Guadalix. Este 13 de septiembre, Oriana entrará en la Casa como concursante de pleno derecho, por lo que, como suele ocurrir, su pasado ha empezado a salir a la luz... y no precisamente por filtraciones, como estamos acostumbrados: ¡lo ha contado todo, todito, TODO ella misma!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Oriana quiere servir de ejemplo para el más de un millón de seguidores que tiene en Instagram, y como valora su infancia como 'ejemplar', ha querido compartirlo para que no sólo copien sus modelitos o peinados: también su estilo de vida, y lo primero que nos ha quedado claro es que ella de drogas nada: "He sido un poco rebelde, pero tampoco... empecé a beber alguna copilla a los 17 años, pero sólo me he pillado 3 pedillos guapos... y eso me ha servido para beber con conciencia. También me parece horrible quien tiene que ingerir drogas para pasárselo mejor. Por favor, no lo hagáis. Una copita, dos... no pasa nada, pero que no se os vaya de las manos. Y no hay cosa más fea que ver a una chica borrachísima, tirada por los suelos. De verdad os lo digo, ya por belleza. Chicas: no os creáis más por beber o fumar. Yo nunca he probado nada en mi vida... bueno, a ver, lo único que he probado han sido dos caladas (dos, lo juro) a un porro... y cuando lo hice llamé llorando a mi madre para decirle que me encontraba súper rara y que no me controlaba. Y ella mi dijo que estaba súper orgullosa de mí por haberla llamado, y así me di cuenta de que eso no era para mí. La gente que consume, de verdad, se ve cutre", afirma en su canal 'Algo pasa con Oriana', de MTMad.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tampoco quiere que la gente tenga una mala imagen de ella por tener un novio tras otro: "Nunca he sido una chica facilona. He tenido muchos chicos, sí, pero no me voy pasando por la... (piedra) a todo quisqui. No sé, un poquito de exclusividad, de filtro...", señala.

Tampoco ha tenido reparo en contar cómo fue su infancia en Venezuela: "Nací en Caracas, Venezuela. Con 3 o 4 años mi familia y yo nos fuimos a Margarita. mi primera guardería se llamaba 'Winnie the Pooh'. Estuve en el colegio de monjas de 'la Consolación'. Ahí estuve hasta los 12 años. Yo sólo iba del cole a mi academia de tennis, que entrenaba en el Hilton, y de ahí a mi casa. No hacía nada más. No es como las niñas de 12 años de ahora, que están súper avanzadas y bailan 'twerk'", afirma.

¿Y por qué dejaron su vida en Venezuela para venir a España, si era tan ideal? "Mis padres no estaban de acuerdo con el Gobierno. Sin más. No quiero entrar en eso, porque la política no es que me interese mucho. La última vez que fui a Venezuela fue con 18 años", señala fríamente.

Además, ha aportado pruebas de que no se las da de española, o venezolana o chilena o italiana, sino que lo es: "este es mi DNI italiano. Éste mi NIE español -que se llama así cuando eres extranjero-, y también tengo documento chileno. Yo soy ciudadana europea por mi nacionalidad italiana: mi abuelo es romano. Mi madre se llama Cristina Marzoli. Mi padre es Carlos González. Entonces: tengo familia en Roma: sí. Hablo italiano, sí. Y además tuve un novio italiano con una historia súper romántica, así que aprendí muchísimo más". A pesar de todo, ella se siente española: "Llevo en España desde los 12 años. Llevo aquí más tiempo que en Venezuela. Yo me siento, honestamente, más española que venezolana, por mucho cariño que le tenga a mi país. Pero es que no tengo casi recuerdos de allí".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Después de su llegada, se volvió una chica algo rebelde, pero siguió siendo muy buena estudiante: "De hecho, eso era un problema porque me portaba un poco mal en el cole: hacía pellas a veces, le levantaba la falda a las chicas que no me caían bien... que no es bullying, ni mucho menos. Estoy en contra del acoso masivo, aunque también me expulsaban mogollón del cole. Pero luego la movida es que lo aprobaba todo, y encima con buena nota. Así que bueno... decidieron darme “una invitación” a que abandonara el colegio, y me fui al de mi novio de entonces, que era Paco, a hacer el bachillerato. Mi novio, que había repetido, y yo le convertí en un súper bien estudiante. Sus padres me amaban, y sus profes también. Al final el chico se ha graduado como abogado, que era lo que íbamos a haber estudiado juntos, pero la vida es así. Él es súper buen profesional y yo no tendré carrera, pero sí tengo una "carrera" televisiva, más o menos", confiesa.

Desde luego, poco más le queda que descubrirnos en GH VIP 6, aunque estamos seguros de que juego nos va a dar, sobre todo si coincide con Tony Spina, su ex, tal y como os hemos contado en EXCLUSIVA en QMD!.