Dulce ha demostrado que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre los novios de Chabelita. Alejandro, Alberto y Omar han sufrido la sinceridad de Dulce, que no duda en despacharse a gusto con los hombres que han marcado la vida de la hija de Isabel Pantoja. Y el primero en sufrir su sinceridad ha sido Alejandro Albalá, al que Dulce le ha dado un consejo tras conocer las declaraciones que éste ha hecho de ella y Chabelita. Sin pelos en la lengua, Dulce también ha querido expresar su opinión sobre la posible boda de Alejandro y Sofía Suescun y la validez o no del matrimonio de Chabelita. Con otro tono, Dulce ha querido expresar su opinión sobre Alberto Isla, a quien se dirige como "el padre de mi niño". Y, sin perder el sentido del humor, la niñera de Pantoja se pronuncia sobre la posibilidad o no de conocer a Omar Montes.

