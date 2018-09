La de vueltas que da la vida y sino que se lo digan a Alexandra Masangkay. A la artista catalana, con raíces en Filipinas, la conocimos por primera vez cuando participó en el programa musical de Telecinco, 'Operación Triunfo 2011', donde se presentó para conseguir alzarse con su sueño de ser cantante. Sin embargo, mucho ha llovido desde entonces y ahora Alexandra se dedica a algo que nada tiene que ver con lo que en un inicio quería ser. Así lo ha confesado ella misma en su reciente entrevista para el portal 'Formula TV' donde ha sido sorprendida mientras posaba en el photocall del Festival de Televisión de Vitoria.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tal y como ha contado la que fuera ex triunfita, ahora se dedica al mundo de la interpretación. Aunque guarda muy buenos recuerdos de sus inicios en el mundo de la televisión: "La verdad que para mí fue una de las experiencias más grandes y nunca pensé que ahora estaría donde estoy ahora. Estoy muy contenta".

Y es que a la artista las cosas no le van nada mal, oye. Alexandra, que se define como una chica "muy emocional y empática", estrenará proximamente en Antena 3 la serie 'Más de 100 mentiras', donde da vida a una joven llamada Irene que está muy enganchada a las redes sociales.



Pero no por eso ha dejado de lado su lado más cantarín. Pues tal y como ha contado ella misma: "sigo mi faceta de cantante, aunque me he formado más como actriz porque la interpretación está formando parte de mí". Y es que a día de hoy, Alexandra sigue vinculada al mundo de la música gracias al espectáculo 'The Hole Zero'. Este año, ¿será Alexandra Masangkay una de las artistas invitadas a la academia de 'OT'?