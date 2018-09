Después de que Belén Esteban diera la noticia de su boda con Miguel Marcos, y se sentara en ‘Sábado Deluxe’ a contar todos los detalles del futuro enlace, se ha abierto la veda a las opiniones. Si hace unos días era Fran Álvarez, ex marido de la colaboradora, quien daba su visión sobre la boda, ahora le ha tocado el turno a una de las enemigas públicas de Belén, Olvido Hormigos, que no ha dudado en hablar para las cámaras de ‘Ya es mediodía’. Las que fueran representadas de Toño Sanchís no se ‘tragan’, y menos ahora que Belén ha ganado esa guerra y Olvido sigue del lado del representante… Así que no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre el enlace más esperado del 2019, y no tiene nada bueno que decir.

Asegura que Belén, en su entrevista, estuvo “soberbia, prepotente, incoherente… La misma Belén de siempre” y es que se pregunta “si verdaderamente es tan feliz, ¿por qué no cambia?”. Quiere aclarar que “no me interesa nada de Belén”, pero no deja de lanzarle ‘pullitas’ que van a donde más le duele a la colaboradora. “Él no tenía tantas ganas de casarse”, ataca Olvido, “ella se lo ha pedido en televisión por activa y por pasiva… Y al final lo ha conseguido, me alegro por ella, pero si va a ser feliz de verdad que se le note”, continúa.

Además, tiene claro que “quiere hacer separación de bienes porque no se fía de nadie, ni de su sombra, me da a mí que tampoco se fía de este”. Parece que también se ha puesto del lado de los que creen que pese a no querer vender la exclusiva, ya está sacando dinero por todas partes, aunque ella considera que Belén Esteban ha “perdido mucho interés”. ¿Cómo reaccionará Belén ante las declaraciones de Hormigos?

Lo cierto es que hacía tiempo que no veíamos a Olvido Hormigos, y es que ha pasado un verano completamente a remojo luciendo cuerpazo de piscina en piscina, pero poca tele... Pues menudo regreso, este tema va a traer cola...