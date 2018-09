Anoche se celebraba la gala 500 de Business of Fashion, en Nueva York. Un evento al que acudieron numerosos rostros del mundo de la moda. Una comunidad unida de diseñadores, modelos, músicos, actores y agentes, tanto nuevos como experimentados, que se mezclaron a la perfección y entre los que no podían faltar dos de las modelos más codiciadas de nuestra era: las hermanas Hadid. Bella y Gigi son dos ángeles con o sin 'Victoria's secret', y así lo demostraron anoche sobre la alfombra roja. Todas las miradas se posaron en ellas por dos claros motivos: su belleza y sus 'looks'. Pero si alguna acaparó todas las miradas, esa fue la hermana mayor. Gigi Hadid centró todos los focos en ella, además de por plantar cara a los supersticiosos con un potente mono camisero amarillo, lucía un excéntrico complemento.

¿Lo encontráis? Sí, el bolso. Se trata de un bolso-botella (o botellero) diseñado por Brandon Maxwell que, sin duda, se convirtió en el protagonista de la noche. Un complemento solo apto para las más atrevidas, o para los clanes más famosos (véase Kardashian, Hadid...) Aunque quién sabe, quizá si Amancio Ortega se lance a crear una versión 'low cost', acabe estando en nuestros armarios.

Y que las miradas estuvieran en su hermana no es un problema para Bella, y es que aunque ambas se dediquen a lo mismo, no son rivales. Es más, la pequeña se mantuvo un tiempo a la sombra de su hermana... Aunque ya ha conseguido convertirse en la modelo del año según la industria de la moda.

Eso sí, el 'look' de Bella tampoco es que fuera discreto. Una chaqueta corsé y un pantalón lleno de cuerdas y broches que nos recuerdan a aquella moda de los 2000 más propia de las 'Spice Girls'. Pero es que ¡no hay nada que le quede mal a estas chicas!